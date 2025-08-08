23 perce
Őshonos fákkal harcolnak az invazív fajok ellen ezen a magyar szigeten
A Duna-parti városban egy tanösvényt is kialakítanak. A program megelőző részként őshonos fákat ültettek az invazív fajok visszaszorítása érdekében.
Az invazív fajok megállításában, visszaszorításában az őshonos fafajok telepítése a legjobb módszer. Ezt tudják a Duna-parti városban is, ahol nemrég nagy lépést tettek a Prímás-szigeten az invazív növényfajok, így a zöld juhar, a cseh alkörmös, a gyalogakác, a japán keserűfű és a tapadós vadszőlő ellen.
Invazív fajok vs. biodiverzitás: itt a módszer
A Prímás-sziget biodiverzitásának, azaz biológiai sokszínűségének növelése érdekében nemrég 800 darab őshonos fát ültettek a terület egy részén. A cél az egyre jobban teret nyerő, gyorsan szaporodó, nem őshonos, azaz invazív fajok visszaszorítása, amelyek gyorsan tejednek és a környezetükben levő más fajokat gyakorlatilag kiirtják.
– Az ősfákkal együtt az őshonos állatok visszatelepítése, szaporodásának segítése is együtt jár – mondta el a Kemma.hu-nak az ötletgazda, az Esztergomi Természetbarátok Egyesületének lelke, Dávid Balázs (aki nem mellesleg a város kitüntetett gátőre).
– A faültetést a MOL Új-Európa alapítványának pályázatán keresztül tudjuk megvalósítani, amelyhez a városi önkormányzat is támogatását adta. A Prímás-sziget öt hektáros területére többek közt kocsányos tölgyet, vénic szilt, mogyorót, mézgás égerfát, rezgő és szürke nyárfát, kutyabengét és más fajokat telepítünk. Ezzel párhuzamosan már otthonra leltek a vörös mókusok is, de sünmenedéket és madárodúkat is kihelyezünk – részletezte a programot Dávid Balázs.
Az invazív fajokat igyekeznek mindeközben el is távolítani, mechanikai módszerrel – tehát nem vegyszerrel. A tevékenység a természetvédelmi hatóság engedélyével történik. A faültetésben az Esztergomi Kick-box Egyesület és az esztergomi önkormányzat tagjai is részt vettek.
GALÉRIA: ősfa ültetés
A fásítási program után tanösvény jön
A faültetési program a nemrég TOP Pluszos támogatást is elnyert Prímás-szigeti, leendő Fekete István Tanösvény előkészítésében játszik szerepet. Mint Dávid Balázs kiemelte: a terület azonban egyelőre nem látogatható, ugyanis az árvízvédelmi gátrendszer építése illetve a fásítási munkák miatt jelenleg még munkaterület. Az egyesület külön engedéllyel mehet be a területre, gondozni a facsemetéket. Az ősfás terület és a tanösvény is várhatóan a gát elkészülte és átadása után nyílik meg mindenki előtt.
Esztergom más területen is igyekszik a természetes és zöld szemléletű módszereket alkalmazni. A városvezető, Hernádi Ádám elkötelezett ezekben. Így többek közt madár- és denevérodúkat telepítenek a térségben, amelynek egyik célja a szúnyogok elleni biológiai védekezés. A városban emellett egyre bővül az e-kocsi töltőállomások száma, egy Zöld Parkoló is üzemel a városban.