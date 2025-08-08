augusztus 8., péntek

László névnap

29°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Természetvédelem

2 órája

Őshonos fákkal harcolnak az invazív fajok ellen ezen a magyar szigeten

Címkék#duna#természetvédelem#biodiverzitás

A Duna-parti városban egy tanösvényt is kialakítanak. A program megelőző részként őshonos fákat ültettek az invazív fajok visszaszorítása érdekében.

Feleki Marietta

Az invazív fajok megállításában, visszaszorításában az őshonos fafajok telepítése a legjobb módszer. Ezt tudják a Duna-parti városban is, ahol nemrég nagy lépést tettek a Prímás-szigeten az invazív növényfajok, így a zöld juhar, a cseh alkörmös, a gyalogakác, a japán keserűfű és a tapadós vadszőlő ellen.

A Duna parti városban egy tanösvényt is kialakítanak. A program egyik részként őshonos fákat ültettek az invazív fajok visszaszorítása érdekében.
A Kick-boxosok is segítettek a faültetésben. Őshonos fákat ültettek az invazív fajok visszaszorítása érdekében.
Forrás: beküldött

Invazív fajok vs. biodiverzitás: itt a módszer

A Prímás-sziget biodiverzitásának, azaz biológiai sokszínűségének növelése érdekében nemrég 800 darab őshonos fát ültettek a terület egy részén. A cél az egyre jobban teret nyerő, gyorsan szaporodó, nem őshonos, azaz invazív fajok visszaszorítása, amelyek gyorsan tejednek és a környezetükben levő más fajokat gyakorlatilag kiirtják.

– Az ősfákkal együtt az őshonos állatok visszatelepítése, szaporodásának segítése is együtt jár – mondta el a Kemma.hu-nak az ötletgazda, az Esztergomi Természetbarátok Egyesületének lelke, Dávid Balázs (aki nem mellesleg a város kitüntetett gátőre).

– A faültetést a MOL Új-Európa alapítványának pályázatán keresztül tudjuk megvalósítani, amelyhez a városi önkormányzat is támogatását adta. A Prímás-sziget öt hektáros területére többek közt kocsányos tölgyet, vénic szilt, mogyorót, mézgás égerfát, rezgő és szürke nyárfát, kutyabengét és más fajokat telepítünk. Ezzel párhuzamosan már otthonra leltek a vörös mókusok is, de sünmenedéket és madárodúkat is kihelyezünk – részletezte a programot Dávid Balázs.

Az invazív fajokat igyekeznek mindeközben el is távolítani, mechanikai módszerrel – tehát nem vegyszerrel. A tevékenység a természetvédelmi hatóság engedélyével történik. A faültetésben az Esztergomi Kick-box Egyesület és az esztergomi önkormányzat tagjai is részt vettek.

GALÉRIA: ősfa ültetés

 

A fásítási program után tanösvény jön

A faültetési program a nemrég TOP Pluszos támogatást is elnyert Prímás-szigeti, leendő Fekete István Tanösvény előkészítésében játszik szerepet. Mint Dávid Balázs kiemelte: a terület azonban egyelőre nem látogatható, ugyanis az árvízvédelmi gátrendszer építése illetve a fásítási munkák miatt jelenleg még munkaterület. Az egyesület külön engedéllyel mehet be a területre, gondozni a facsemetéket. Az ősfás terület és a tanösvény is várhatóan a gát elkészülte és átadása után nyílik meg mindenki előtt.

Esztergom más területen is igyekszik a természetes és zöld szemléletű módszereket alkalmazni. A városvezető, Hernádi Ádám elkötelezett ezekben. Így többek közt madár- és denevérodúkat telepítenek a térségben, amelynek egyik célja a szúnyogok elleni biológiai védekezés. A városban emellett egyre bővül az e-kocsi töltőállomások száma, egy Zöld Parkoló is üzemel a városban. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu