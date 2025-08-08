Őshonos fákkal harcolnak az invazív fajok ellen ezen a magyar szigeten

Az invazív fajok megállításában, visszaszorításában az őshonos fafajok telepítése a legjobb módszer. Ezt tudják a Duna-parti városban is, ahol nemrég nagy lépést tettek a Prímás-szigeten az invazív növényfajok, így a zöld juhar, a cseh alkörmös, a gyalogakác, a japán keserűfű és a tapadós vadszőlő ellen.

A Kick-boxosok is segítettek a faültetésben. Őshonos fákat ültettek az invazív fajok visszaszorítása érdekében.

Forrás: beküldött

Invazív fajok vs. biodiverzitás: itt a módszer

A Prímás-sziget biodiverzitásának, azaz biológiai sokszínűségének növelése érdekében nemrég 800 darab őshonos fát ültettek a terület egy részén. A cél az egyre jobban teret nyerő, gyorsan szaporodó, nem őshonos, azaz invazív fajok visszaszorítása, amelyek gyorsan tejednek és a környezetükben levő más fajokat gyakorlatilag kiirtják.

– Az ősfákkal együtt az őshonos állatok visszatelepítése, szaporodásának segítése is együtt jár – mondta el a Kemma.hu-nak az ötletgazda, az Esztergomi Természetbarátok Egyesületének lelke, Dávid Balázs (aki nem mellesleg a város kitüntetett gátőre).

– A faültetést a MOL Új-Európa alapítványának pályázatán keresztül tudjuk megvalósítani, amelyhez a városi önkormányzat is támogatását adta. A Prímás-sziget öt hektáros területére többek közt kocsányos tölgyet, vénic szilt, mogyorót, mézgás égerfát, rezgő és szürke nyárfát, kutyabengét és más fajokat telepítünk. Ezzel párhuzamosan már otthonra leltek a vörös mókusok is, de sünmenedéket és madárodúkat is kihelyezünk – részletezte a programot Dávid Balázs.

Az invazív fajokat igyekeznek mindeközben el is távolítani, mechanikai módszerrel – tehát nem vegyszerrel. A tevékenység a természetvédelmi hatóság engedélyével történik. A faültetésben az Esztergomi Kick-box Egyesület és az esztergomi önkormányzat tagjai is részt vettek.