Már nem csak az Instagram tudja, hol vagy – mások is láthatják

Augusztusban új frissítést kapott az Instagram, amiben több hasznos funkció mellett megjelent a Map (térkép) is – egy helymegosztó rendszer, amely megmutatja, hol használta utoljára az appot a felhasználó. A funkció önkéntesnek tűnik, de a TikTokon külföldi felhasználók arra figyelmeztetnek: ha a telefon OS-beállításaiban korábban már engedélyezted az Instagram számára a helyhozzáférést – például "Mindig" vagy "App használata közben" módon –, akkor a térkép automatikusan működésbe léphet, akár kérdés nélkül is – írta a Teen Vogue

Frissült az Instagram, a TikTok pedig már jelezte: a beállításokban ez kötelező lesz.

Forrás: Balogh Rebeka

Miért veszélyes az Instagram új helymegosztó funkciója?

Bár az Instagram hivatalosan azt állítja, hogy a helymegosztás opcionális, azaz csak akkor oszt meg adatot, ha a felhasználó ezt jóváhagyja, a valóságban az operációs rendszer (Android vagy iOS) beállításai dönthetnek. Ha például a telefonodon korábban megadtad az „Always” (Mindig) vagy „While Using App” (App használata közben) hozzáférést, akkor az Instagram – frissítés után – automatikusan hozzáfér a helyedhez, és ezt fel is használja a Map megjelenítéséhez.

A TikTokon több külföldi felhasználó, köztük adatvédelemmel foglalkozó influenszerek és tech-elemzők is jelezték: ők már úgy jelentek meg ismerőseik térképén, hogy nem emlékeztek külön engedélyezésre.

A TechCrunch szerint a Map valójában a legutóbbi aktivitásodhoz társítja a helyet, így ha belépsz az appba, miközben be van kapcsolva a pontos helymeghatározás, máris látható vagy mások számára – ha ők is engedélyezték ezt a funkciót.

Így kapcsold ki biztonságosan – lépésről lépésre

iPhone-on:

Beállítások > Appok > Instagram > Helymeghatározás / Hely

Állítsd „Soha” vagy „Kérdezze meg legközelebb” értékre

Kapcsold ki a „Pontos helyzet” opciót

Android:

Beállítások > Appok > Instagram > Engedélyek Helyadatok

Állítsd tiltás vagy a Mindig kérdezzen rá értékre

Az Instagram új funkciója látványos, de alattomos lehet, ha nem figyelünk a beállításainkra. Ha eddig nem is gondoltál rá, most érdemes megnézni, mit osztasz meg – akár akaratlanul is.