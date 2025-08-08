augusztus 8., péntek

László névnap

24°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelmeztetés érkezett

1 órája

Már nem csak az Instagram tudja, hol vagy – mások is láthatják

Címkék#térkép#funkció#Map#veszély#Instagram

Frissült az Instagram, a TikTok pedig már jelezte: ez a funkció többet tud rólad, mint gondolnád.

Balogh Rebeka
Már nem csak az Instagram tudja, hol vagy – mások is láthatják

Forrás: hirstart.hu

Augusztusban új frissítést kapott az Instagram, amiben több hasznos funkció mellett megjelent a Map (térkép) is – egy helymegosztó rendszer, amely megmutatja, hol használta utoljára az appot a felhasználó. A funkció önkéntesnek tűnik, de a TikTokon külföldi felhasználók arra figyelmeztetnek: ha a telefon OS-beállításaiban korábban már engedélyezted az Instagram számára a helyhozzáférést – például "Mindig" vagy "App használata közben" módon –, akkor a térkép automatikusan működésbe léphet, akár kérdés nélkül is – írta a Teen Vogue

Frissült az Instagram, a TikTok pedig már jelezte: a beállításokban ez kötelező lesz. Forrás: Balogh Rebeka
Frissült az Instagram, a TikTok pedig már jelezte: a beállításokban ez kötelező lesz.
Forrás: Balogh Rebeka

Miért veszélyes az Instagram új helymegosztó funkciója?

Bár az Instagram hivatalosan azt állítja, hogy a helymegosztás opcionális, azaz csak akkor oszt meg adatot, ha a felhasználó ezt jóváhagyja, a valóságban az operációs rendszer (Android vagy iOS) beállításai dönthetnek. Ha például a telefonodon korábban megadtad az „Always” (Mindig) vagy „While Using App” (App használata közben) hozzáférést, akkor az Instagram – frissítés után – automatikusan hozzáfér a helyedhez, és ezt fel is használja a Map megjelenítéséhez.

A TikTokon több külföldi felhasználó, köztük adatvédelemmel foglalkozó influenszerek és tech-elemzők is jelezték: ők már úgy jelentek meg ismerőseik térképén, hogy nem emlékeztek külön engedélyezésre. 

@ivangtvnews There is a new Instagram update that everyone needs to be aware of #instagram #update #map #foryou ♬ original sound - IvanGtv News

A TechCrunch szerint a Map valójában a legutóbbi aktivitásodhoz társítja a helyet, így ha belépsz az appba, miközben be van kapcsolva a pontos helymeghatározás, máris látható vagy mások számára – ha ők is engedélyezték ezt a funkciót.

Így kapcsold ki biztonságosan – lépésről lépésre

iPhone-on:

  • Beállítások > Appok > Instagram > Helymeghatározás / Hely 
  • Állítsd „Soha” vagy „Kérdezze meg legközelebb” értékre
  • Kapcsold ki a „Pontos helyzet” opciót

Android:

  • Beállítások > Appok > Instagram > Engedélyek Helyadatok 
  • Állítsd tiltás vagy a Mindig kérdezzen rá értékre

Az Instagram új funkciója látványos, de alattomos lehet, ha nem figyelünk a beállításainkra. Ha eddig nem is gondoltál rá, most érdemes megnézni, mit osztasz meg – akár akaratlanul is.

@hernamesnicole If the internet couldn’t find more ways to put us in danger… here they go #instagram #fyp ♬ original sound - Nicole 🍒

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu