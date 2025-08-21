Ajándék pénz a családi ház tulajdonosoknak: ingyenes padlásszigetelés

Minden család számára vonzóan hangzik, ha egy költséges felújítást teljesen átvállalnak helyettük. Ez a lehetőség valóban elérhető, hiszen bizonyos településeken a padlásfödém-szigetelés ingyenes, önrész nélkül végzik el a szakemberek. Az egész folyamat egyszerűnek tűnik, de van néhány szabály és tudnivaló, amire érdemes figyelni, mielőtt bárki belevág.

Ingyenes padlásszigetelés

Forrás: getecoenergy.hu

Ahogy a Pénzcentrum korábban beszámolt róla, most mi is összegyűjtöttük a program legfontosabb részleteit, hogy minden érdeklődő számára világos legyen, hogyan lehet igénybe venni az ingyenes padlásfödém-szigetelést.

Kik végzik a munkát és meddig tart a program?

A program időszakos, vagyis nem áll rendelkezésre korlátlan ideig. A kivitelezést több cég is végzi az ország különböző településein, köztük a Get Eco Energy Kft., akikről Szákszend polgármestere, Papp Attila Csaba is beszámolt közösségi oldalán. Az adott településen az jelzi a lehetőség elérhetőségét, ha a programban részt vevő cégek ott is vállalnak kivitelezést, ezért közvetlenül náluk érdemes érdeklődni.

Hogyan működik a program?

A részvétel alapfeltétele, hogy a ház lakott legyen, sátor- vagy nyeregtetős fedélszékkel. A szigetelést csak a fűtött területek fölött végzik el, hiszen itt érzékelhető igazán az energiamegtakarítás. Maga a folyamat szerződéskötéssel indul, amit a helyi önkormányzattal való egyeztetés követ. A kivitelező cég 1-3 héten belül felveszi a kapcsolatot a tulajdonosokkal, és egyeztetik a kiszállítás és a munkálatok pontos időpontját.

Mit kell tennie a lakóknak?

A legfontosabb feladat a padlás teljes kiürítése, hogy a szakemberek hozzáférjenek a munkaterülethez. Emellett szükség van a tulajdoni lap bemutatására és a szerződés aláírására. Minden más kötelezettséget a kivitelező cég vállal. Ha a szerződés megkötése után valaki mégis meggondolja magát, a munkálatok megkezdéséig elállhat a megállapodástól, később azonban ez már nem lehetséges.

Milyen anyaggal dolgoznak?

A szigetelés során a következő anyagokat használják:

üveggyapot

párazáró fólia

páraáteresztő fólia

Ez a rétegrend hosszú távon javítja a ház hőtartó képességét, és érezhetően csökkenti a fűtési költségeket. Ha a kivitelezéshez több anyagot szállítanak ki, mint amennyire szükség van, a felesleget a cég elszállítja.