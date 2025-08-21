1 órája
Sokat spórolhatsz az ingyenes padlásszigetelés programmal
Sokan szeretnék csökkenteni a fűtésszámlájukat. Egy program keretében ingyenes padlásfödém-szigetelésre van lehetőség. A munkálatok megkezdéséhez csak néhány előkészület szükséges.
Minden család számára vonzóan hangzik, ha egy költséges felújítást teljesen átvállalnak helyettük. Ez a lehetőség valóban elérhető, hiszen bizonyos településeken a padlásfödém-szigetelés ingyenes, önrész nélkül végzik el a szakemberek. Az egész folyamat egyszerűnek tűnik, de van néhány szabály és tudnivaló, amire érdemes figyelni, mielőtt bárki belevág.
Ahogy a Pénzcentrum korábban beszámolt róla, most mi is összegyűjtöttük a program legfontosabb részleteit, hogy minden érdeklődő számára világos legyen, hogyan lehet igénybe venni az ingyenes padlásfödém-szigetelést.
Kik végzik a munkát és meddig tart a program?
A program időszakos, vagyis nem áll rendelkezésre korlátlan ideig. A kivitelezést több cég is végzi az ország különböző településein, köztük a Get Eco Energy Kft., akikről Szákszend polgármestere, Papp Attila Csaba is beszámolt közösségi oldalán. Az adott településen az jelzi a lehetőség elérhetőségét, ha a programban részt vevő cégek ott is vállalnak kivitelezést, ezért közvetlenül náluk érdemes érdeklődni.
Hogyan működik a program?
A részvétel alapfeltétele, hogy a ház lakott legyen, sátor- vagy nyeregtetős fedélszékkel. A szigetelést csak a fűtött területek fölött végzik el, hiszen itt érzékelhető igazán az energiamegtakarítás. Maga a folyamat szerződéskötéssel indul, amit a helyi önkormányzattal való egyeztetés követ. A kivitelező cég 1-3 héten belül felveszi a kapcsolatot a tulajdonosokkal, és egyeztetik a kiszállítás és a munkálatok pontos időpontját.
Mit kell tennie a lakóknak?
A legfontosabb feladat a padlás teljes kiürítése, hogy a szakemberek hozzáférjenek a munkaterülethez. Emellett szükség van a tulajdoni lap bemutatására és a szerződés aláírására. Minden más kötelezettséget a kivitelező cég vállal. Ha a szerződés megkötése után valaki mégis meggondolja magát, a munkálatok megkezdéséig elállhat a megállapodástól, később azonban ez már nem lehetséges.
Milyen anyaggal dolgoznak?
A szigetelés során a következő anyagokat használják:
- üveggyapot
- párazáró fólia
- páraáteresztő fólia
Ez a rétegrend hosszú távon javítja a ház hőtartó képességét, és érezhetően csökkenti a fűtési költségeket. Ha a kivitelezéshez több anyagot szállítanak ki, mint amennyire szükség van, a felesleget a cég elszállítja.
Miért ingyenes mindez?
A program költségeit az energiamegtakarítás fedezi. A szigetelés után keletkező megtakarítást egy úgynevezett Hitelesített Energia Megtakarítás (HEM) formájában dokumentálják, amit a jogszabályoknak megfelelően átadhatnak kötelezett szereplőknek. Ez fedezi a beruházás árát, így a lakóknak sem most, sem később nem kell fizetniük. Az energetikai auditáló cég feladata, hogy hitelesítse a megtakarítást, ezzel biztosítva, hogy minden a szabályok szerint történjen.
Miért éri meg?
A padlás szigetelése nemcsak a fűtésszámlát csökkenti, hanem hosszú távon a ház komfortérzetét is javítja. Mindezt ráadásul teljesen költségmentesen biztosítják a résztvevőknek. Bár a szerződéskötés egy kötelező lépés, a lakóknak semmilyen anyagi kockázatot nem kell vállalniuk.
Komárom-Esztergom megyében jelenleg kevés kivitelezőnél érhető el az ingyenes padlásszigetelés. Több cég már csak a helyszíni felmérést kínálja ingyen, magát a szigetelést viszont nem végzik el térítésmentesen.
