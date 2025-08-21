augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

21°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rezsi csökkentés

1 órája

Sokat spórolhatsz az ingyenes padlásszigetelés programmal

Címkék#padlásfödém#fólia#szigetelés#önkormányzat#fűtés#rezsi

Sokan szeretnék csökkenteni a fűtésszámlájukat. Egy program keretében ingyenes padlásfödém-szigetelésre van lehetőség. A munkálatok megkezdéséhez csak néhány előkészület szükséges.

Minden család számára vonzóan hangzik, ha egy költséges felújítást teljesen átvállalnak helyettük. Ez a lehetőség valóban elérhető, hiszen bizonyos településeken a padlásfödém-szigetelés ingyenes, önrész nélkül végzik el a szakemberek. Az egész folyamat egyszerűnek tűnik, de van néhány szabály és tudnivaló, amire érdemes figyelni, mielőtt bárki belevág.

Ingyenes padlásszigetelés
Ingyenes padlásszigetelés
Forrás: getecoenergy.hu

Ahogy a Pénzcentrum korábban beszámolt róla, most mi is összegyűjtöttük a program legfontosabb részleteit, hogy minden érdeklődő számára világos legyen, hogyan lehet igénybe venni az ingyenes padlásfödém-szigetelést.

Kik végzik a munkát és meddig tart a program?

A program időszakos, vagyis nem áll rendelkezésre korlátlan ideig. A kivitelezést több cég is végzi az ország különböző településein, köztük a Get Eco Energy Kft., akikről Szákszend polgármestere, Papp Attila Csaba is beszámolt közösségi oldalán. Az adott településen az jelzi a lehetőség elérhetőségét, ha a programban részt vevő cégek ott is vállalnak kivitelezést, ezért közvetlenül náluk érdemes érdeklődni.

Ingyenes padlásszigetelés
Ingyenes padlásszigetelés

Hogyan működik a program?

A részvétel alapfeltétele, hogy a ház lakott legyen, sátor- vagy nyeregtetős fedélszékkel. A szigetelést csak a fűtött területek fölött végzik el, hiszen itt érzékelhető igazán az energiamegtakarítás. Maga a folyamat szerződéskötéssel indul, amit a helyi önkormányzattal való egyeztetés követ. A kivitelező cég 1-3 héten belül felveszi a kapcsolatot a tulajdonosokkal, és egyeztetik a kiszállítás és a munkálatok pontos időpontját.

Mit kell tennie a lakóknak?

A legfontosabb feladat a padlás teljes kiürítése, hogy a szakemberek hozzáférjenek a munkaterülethez. Emellett szükség van a tulajdoni lap bemutatására és a szerződés aláírására. Minden más kötelezettséget a kivitelező cég vállal. Ha a szerződés megkötése után valaki mégis meggondolja magát, a munkálatok megkezdéséig elállhat a megállapodástól, később azonban ez már nem lehetséges.

Milyen anyaggal dolgoznak?

A szigetelés során a következő anyagokat használják:

  • üveggyapot
  • párazáró fólia
  • páraáteresztő fólia

Ez a rétegrend hosszú távon javítja a ház hőtartó képességét, és érezhetően csökkenti a fűtési költségeket. Ha a kivitelezéshez több anyagot szállítanak ki, mint amennyire szükség van, a felesleget a cég elszállítja.

Miért ingyenes mindez?

A program költségeit az energiamegtakarítás fedezi. A szigetelés után keletkező megtakarítást egy úgynevezett Hitelesített Energia Megtakarítás (HEM) formájában dokumentálják, amit a jogszabályoknak megfelelően átadhatnak kötelezett szereplőknek. Ez fedezi a beruházás árát, így a lakóknak sem most, sem később nem kell fizetniük. Az energetikai auditáló cég feladata, hogy hitelesítse a megtakarítást, ezzel biztosítva, hogy minden a szabályok szerint történjen.

Miért éri meg?

A padlás szigetelése nemcsak a fűtésszámlát csökkenti, hanem hosszú távon a ház komfortérzetét is javítja. Mindezt ráadásul teljesen költségmentesen biztosítják a résztvevőknek. Bár a szerződéskötés egy kötelező lépés, a lakóknak semmilyen anyagi kockázatot nem kell vállalniuk.

Komárom-Esztergom megyében jelenleg kevés kivitelezőnél érhető el az ingyenes padlásszigetelés. Több cég már csak a helyszíni felmérést kínálja ingyen, magát a szigetelést viszont nem végzik el térítésmentesen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu