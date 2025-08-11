Újabb állami ingatlanok kerülhetnek önkormányzati kézbe a térségben

A kormány újabb ütemben adja át ingyenesen az önkormányzatoknak a funkció nélküli, üresen álló állami ingatlanokat a Magyar Falu Program keretében. A cél, hogy ezek az épületek hasznos funkciót kapjanak, megszűnjön az elhanyagolt ingatlanok által rontott településkép, és új közösségi terek, szolgálati lakások, játszóterek vagy más helyi igényeknek megfelelő létesítmények jöjjenek létre.

Újabb ingatlanok kerülnek önkormányzati kézbe a Magyar Falu Program keretein belül

Fotó: Bujdos Tibor / Forrás: Észak-Magyarország

Önkormányzati kézbe kerülnek az elhagyatott ingatlanok

A mostani döntés Komárom-Esztergom vármegye több települését is érinti: állami tulajdonú ingatlanok kerülhetnek Almásfüzitőn és Rédén önkormányzati kézbe, míg a Magyar Posta Zrt. tulajdonában lévő épületek Dadon, Rédén, Súron és Vérteskethelyen kaphatnak új funkciót. A döntésről további információkat Czunyiné dr. Bertalan Judit posztolt a Facebook oldalán.

A Magyar Falu Program 2018 tavaszán indult Orbán Viktor miniszterelnök kezdeményezésére, kifejezetten az 5000 főnél kisebb lélekszámú települések megerősítésére és fejlesztésére. Magyarország 3155 településéből 2865 tartozik ebbe a kategóriába, ahol az ország lakosságának mintegy egyharmada él. A program kialakítása széles körű egyeztetéssel történt, a helyi önkormányzatok, civil szervezetek és szakmai érdekképviseletek bevonásával.

A Magyar Falu Program fejlesztései

2019-ben indult a végrehajtás három alappillérrel: a falusi közszolgáltatások fejlesztését célzó pályázatokkal, a lakhatási támogatással (falusi CSOK), valamint a Falusi útalappal. Azóta a program folyamatosan bővült, 2020-tól civil szervezetek és tankerületi központok is részesülnek támogatásban, 2021-től pedig a falusi kisboltok és mikrovállalkozások is bekerültek a kedvezményezettek közé.

Hat év alatt a Magyar Falu Program több mint 1100 milliárd forintot fordított a vidéki életminőség javítására. A támogatásoknak köszönhetően nőtt a kisgyermekes családok aránya a falvakban, bővült a helyi szolgáltatások köre, és erősödött a települések népességmegtartó ereje.

A program újabb üteme nemcsak az önkormányzatok vagyoni helyzetét erősíti, hanem a települések fejlődését és a helyi közösségek életminőségének javítását is szolgálja. A Magyar Falu Program részleteiről és fejlesztéseiről itt írtunk egy előző cikkünkben.