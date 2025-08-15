augusztus 15., péntek

Mária névnap

33°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Módszer

1 órája

5 tipp, ami időt és milliókat érhet: így lesz a legsikeresebb az ingatlan eladása

Címkék#Horváth Boglárka#ingatlan#eladás

Az értékesítés mindig kihívás. Ingatlan esetén kiváltképpen. De létezik pár trükk, amivel szinte borítékolható a siker. Mondunk 5 tippet és tanácsot, ami segít, hogy sikeres legyen az ingatlan eladása.

Kemma.hu

Mit tegyünk, hogy a lehető legjobb áron adjunk túl eddigi otthonunkon? Bizony az ingatlan eladásának is megvan a maga tudománya, és mi most ennek jártunk utána. Horváth Boglárka, tatabányai független ingatlantanácsadó elárulta titkait, amelyekkel bárki könnyen eladhatja ingatlanát. Az ingatlanpiac egy másik tatabányai ingatlanos szerint most amúgy is dübörög, itt a lehetőség.

Horváth Boglárka ingatlantanácsadóval jártuk körbe a kérdést: hogyan lehet sikeres az ingatlan eladása? Íme öt tipp, hogy lehet pikk-pakk vevőt találni.
Ingatlan eladása, úgy mint a profik? Ezzel az 5 trükkel neked is mehet
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Forrás: Boon.hu

Min múlhat a siker, ha eljön az ingatlan eladásának ideje?

Az Otthon Start Program hírének köszönhetően az ingatlanpiac felélénkült, ezért érdemes figyelembe venni a szakértői tanácsokat. Horváth Boglárka öt hasznos tippet osztott meg, amelyekkel könnyebbé tehető az ingatlan eladása. Ha követjük ezeket a praktikákat, jelentős előnyre tehetünk szert az értékesítés során. 

  •  Rakjunk rendet! Bár alapvetőnek tűnik, akadnak, akik elfelejtik, hogy ha vevő érkezik, érdemes helyükre tenni a mindennap használt holmikat. 
  • Cseréljük ki az izzókat! Elsőre talán nem látszik fontosnak, de egyetlen új égő is teljesen más fénybe helyezheti az ingatlant – ezt hívják optikai csalódásnak.
  • Ágyazzunk be! Valljuk be, munkába rohanás előtt nem mindig érünk rá beágyazni, hiszen a reggeli készülődés elvonja a figyelmet. De ha tudjuk, hogy aznap lehetséges vevő jön megcsodálni otthonunkat, érdemes annyival előbb felkelni, hogy erre is jusson idő.
  • Tüntessük el a hibákat! Nekünk fel sem tűnik egy gyerekrajz, vagy festékkel felvitt ujjlenyomat a falon, de a lehetséges vevőnek könnyen szemet szúrhatnak az esztétikai hibák, így azokat érdemes kijavítani.
  • Szüntessük meg  a szagokat! Minden ingatlannak megvannak a maga jellegzetes illatai, még akkor is, ha rendkívül tiszta. Érdemes ezeket semlegesíteni, mielőtt beengednénk az ajtón a lehetséges vevőt.

Otthon Start kalkulátor és fontos infók

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu