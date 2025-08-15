5 tipp, ami időt és milliókat érhet: így lesz a legsikeresebb az ingatlan eladása

Mit tegyünk, hogy a lehető legjobb áron adjunk túl eddigi otthonunkon? Bizony az ingatlan eladásának is megvan a maga tudománya, és mi most ennek jártunk utána. Horváth Boglárka, tatabányai független ingatlantanácsadó elárulta titkait, amelyekkel bárki könnyen eladhatja ingatlanát. Az ingatlanpiac egy másik tatabányai ingatlanos szerint most amúgy is dübörög, itt a lehetőség.

Ingatlan eladása, úgy mint a profik? Ezzel az 5 trükkel neked is mehet

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Forrás: Boon.hu

Min múlhat a siker, ha eljön az ingatlan eladásának ideje?

Az Otthon Start Program hírének köszönhetően az ingatlanpiac felélénkült, ezért érdemes figyelembe venni a szakértői tanácsokat. Horváth Boglárka öt hasznos tippet osztott meg, amelyekkel könnyebbé tehető az ingatlan eladása. Ha követjük ezeket a praktikákat, jelentős előnyre tehetünk szert az értékesítés során.

Rakjunk rendet! Bár alapvetőnek tűnik, akadnak, akik elfelejtik, hogy ha vevő érkezik, érdemes helyükre tenni a mindennap használt holmikat.

Cseréljük ki az izzókat! Elsőre talán nem látszik fontosnak, de egyetlen új égő is teljesen más fénybe helyezheti az ingatlant – ezt hívják optikai csalódásnak.

Ágyazzunk be!

Tüntessük el a hibákat!

Szüntessük meg a szagokat! Minden ingatlannak megvannak a maga jellegzetes illatai, még akkor is, ha rendkívül tiszta. Érdemes ezeket semlegesíteni, mielőtt beengednénk az ajtón a lehetséges vevőt.

