Infláció

41 perce

Szlovákiában egyre drágább az élet, megrohamozták a magyar bevásárlóközpontokat

Címkék#fogyasztóiár-index#drágulás#vállalkozás#Szlovákia#infláció

Egyre több szlovákiai család indul útnak hétvégente Győr felé, hogy olcsóbban vásárolhasson be. Az infláció ugyanis kétszer gyorsabban emelkedik Szlovákiában, mint az eurózóna átlaga, így sokan a határ túloldalán keresnek megoldást a mindennapi kiadások mérséklésére. A győri pláza üzletei emiatt rendszeresen megtelnek szlovák vásárlókkal.

Bajcsy Tünde

Szlovákiában az utóbbi hónapokban példátlan ütemben drágul az élet. A harmonizált uniós fogyasztóiár-index szerint júliusban 4,6 százalékos volt az éves infláció, amely kétszerese az eurózóna átlagának. A mindennapi kiadások növekedése miatt egyre több szlovákiai család érzi úgy, hogy érdemesebb Magyarországra átjárni bevásárolni – a győri pláza parkolójában például hétvégente rengeteg szlovák rendszámú autót látni.

Az infláció miatt sok háztartás kénytelen szorosabban számolni a havi költségeit Szlovákiában.
Az infláció miatt sok háztartás kénytelen szorosabban számolni a havi költségeit Szlovákiában
Fotó: Shutterstock / Forrás: vg.hu

Kétszeres infláció

A Szlovák Statisztikai Hivatal adatai szerint az árak 12 figyelt ágazatból 8-ban nőttek havi szinten. Leginkább az élelmiszerek, az alkohol, a dohány és a szabadidős tevékenységek drágultak. Éves összevetésben az oktatás és képzés költségei ugrottak meg a legjobban, 10 százalékkal. A lakhatás, a rezsi és az üzemanyagok szintén komoly terhet rónak a háztartásokra. A mindennapi vásárlások során a szlovák fogyasztók szinte minden boltban szembesülnek azzal, hogy hónapról hónapra egyre többet kell fizetni ugyanazért a termékért vagy szolgáltatásért.

A szegényebb családokat sújtja leginkább a drágulás, hiszen jövedelmük nagy részét alapvető élelmiszerekre és rezsire költik. A reálbérek vásárlóereje csökken, ami hosszabb távon a fogyasztás visszaesését vetíti előre.

A győri pláza a mentőöv?

A növekvő árak miatt egyre többen keresik a kedvezőbb vásárlási lehetőségeket Magyarországon. Győr közelsége miatt különösen népszerű célpont a szlovákiai bevásárlóturisták körében. A győri pláza üzleteiben rendszeresen találkozni szlovák vásárlókkal, akik főként ruházati termékeket, cipőket, tartós élelmiszert és háztartási cikkeket visznek haza.

A magyarországi árak – különösen az akciók és szezonális kedvezmények idején – sok esetben alacsonyabbak, mint a szlovákiai üzletekben. Emellett a szélesebb választék és a szolgáltatások minősége is vonzó szempont lehet.

A vállalkozások is megszenvedik

A szlovák cégek számára a folyamatos áremelkedés kettős terhet jelent, ahogy azt megtudtuk az ujszo.com oldalán. Egyrészt a működési költségeik – például az energia, az alapanyagok és a logisztika – folyamatosan növekednek. Másrészt, ha ezeket a költségeket a fogyasztókra hárítják, azzal tovább rontják a vásárlóerőt és csökkentik a belső keresletet. Az inflációs spirál így önmagát erősíti, és a vállalkozások versenyképessége is romlik, különösen a nemzetközi piacon. Ez különösen érzékenyen érinti azokat az ágazatokat, amelyek erősen függenek az energiaáraktól, mint például a gyártóipar vagy a mezőgazdaság.

Hova tovább?

Szakértők szerint a helyzet stabilizálásához célzott állami támogatásokra, átgondolt gazdaságpolitikai lépésekre és inflációt mérséklő intézkedésekre lenne szükség. Az élelmiszerárak féken tartása, az energiaárak stabilizálása és bizonyos adóterhek mérséklése mind hozzájárulhatna a helyzet javításához. Amíg azonban ezek a változások nem valósulnak meg, sok szlovákiai család számára továbbra is a magyarországi bevásárlás marad az egyik legkézenfekvőbb megoldás a mindennapi költségek csökkentésére.

 

