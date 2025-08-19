1 órája
Fuldoklik a szemétben a lakóközösség: magánterületen bűzlik a hulladék
Vannak, akik szemétlerakónak nézik a magántelket. A helyiek kiakadtak az illegális szemetelésen.
A Szalézi lakóparkban élők panaszkodnak az illegális szemetelés miatt. A városvezetés segítségét kérték.
Lakóparkban áll az illegális szemetelés- bosszankodnak a lakók
A városi Facebook-csoportban panaszkodnak a helyiek az eldobált szemeteszsákok, mindenféle, akár veszélyes hulladék miatt, amely mellett nap mint nap elmennek. A területen több magánterület is van, amely azonban nyitottan vár jobb sorsára.
A Szalézi lakótelep területe egykor szovjet laktanya volt, felszámolása után alakították át a laktanyát, tiszti házakat lakásokká, rehabilitálva a területet. A területen azonban több egykori kiszolgálóépület van, amely ugyan magánkézben van, ám gazdátlanul búslakodik a területen.
Tegnap és ma az esztergom-kertvárosi volt laktanyábanEsztergom-kertvárosi laktanya felfedi százéves történetét.
Több ingatlan is van, amely nincs is bekerítve, az illegális szemetelők pedig úgy gondolják: bármit bármikor odatehetnek. A lakóparkban élők bár vigyáznak a saját környezetükre, ezekkel a szemétszigetekkel nem tudnak mit kezdeni.
A városi csoportban emelték fel szavukat a szemét ellen. A városvezetés tájékoztatása szerint a közterületen levő hulladékot minden esetben összegyűjtik, Ám a kormányhivatal hatáskörébe tartozik a magánszemélyt felszólítani a probléma megszüntetésére - amely többször meg is történt.