Fuldoklik a szemétben a lakóközösség: magánterületen bűzlik a hulladék

A Szalézi lakóparkban élők panaszkodnak az illegális szemetelés miatt. A városvezetés segítségét kérték.

Lakóparkban áll az illegális szemetelés- bosszankodnak a lakók

A városi Facebook-csoportban panaszkodnak a helyiek az eldobált szemeteszsákok, mindenféle, akár veszélyes hulladék miatt, amely mellett nap mint nap elmennek. A területen több magánterület is van, amely azonban nyitottan vár jobb sorsára.

A Szalézi lakótelep területe egykor szovjet laktanya volt, felszámolása után alakították át a laktanyát, tiszti házakat lakásokká, rehabilitálva a területet. A területen azonban több egykori kiszolgálóépület van, amely ugyan magánkézben van, ám gazdátlanul búslakodik a területen.