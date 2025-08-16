Csak itt lehet kibekkelni az embertelen hőséget: 10 hűvös hely a Bakonytól a Dunakanyarig

A nyár idén is tikkasztó és az időjárás-előrejelzés sem ígér sok jót a hétvégére: a hőmérő higanyszála gyakran 35 fok fölé kúszik, és ilyenkor mindenki a legjobb hűsölőhelyeket keresi. Szerencsére Komárom-Esztergom vármegye és környéke bővelkedik olyan csodás helyszínekben, ahol a természet vagy a történelem falai között menekülhetünk meg a kánikulától. Összegyűjtöttünk 10 tippet a Bakonytól egészen a Dunakanyarig.

A vonat a Bakony legszebb tájain zakatol, de nem csak a Bakonyból hoztunk helyeket, amelyek a hétvégi időjárás-előrejelzés alapján életmentőek lehetnek

Az időjárás-előrejelzés szerint nem enged a kánikula

A legutolsó hírek szerint szombatra Komárom-Esztergom vármegyére másodfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológia, mert a napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. A holnapi időjárás már kicsit kedvesebb szűkebb hazánkban, de akkor meg zivatarok, jég és villámlás miatt van érvényben elsőfokú figyelmeztetés. És ezzel mi még szerencsésen megúszuk, mondhatni, ugyanis az ország középső harmadára a rendkívüli hőség miatt piros figyelmeztetést adtak ki szombatra. A Hungaromet előrejelzése szerint szombaton az időjárás Tatabánya térségében 36 fokos meleggel terhel majd meg minket, míg vasárnap 29 fokra számíthatunk.

Látnivalók és kirándulóhelyek, ahol átvészelheted az extrém hőséget

Esztergomi Bazilika – a hűs kőfalak menedék: Magyarország legnagyobb temploma nemcsak monumentális szépségével, hanem kellemesen hűvös belső tereivel is várja a látogatókat.

A vastag falak és a magas belmagasság igazi felüdülést nyújtanak a tűző nap után. Ráadásul a panoráma a kupolából minden izzadtságcseppet megér.

Tatai Fényes Források és tanösvény: A Tatai Fényes Források kristálytiszta, karsztvízzel teli tavai nemcsak látványosak, de mikroklímájuk miatt hűvösebb levegőt árasztanak. A pallósoron tett séta során a lombok árnyéka és a víz illata egyaránt megnyugtató.

Szelim-barlang – föld alatti hőmérséklet: Tatabánya egyik legismertebb természeti csodája, a Szelim-barlang nyáron is 10-12 fokos állandó hőmérsékletet kínál. A hatalmas nyílásokon beszűrődő fény különleges látványt ad, miközben a hűvös sziklafalak közt sétálunk.

Bakonybéli Szent-kút és környéke: A Bakony mélyén, árnyas erdők között rejtőzik a Szent-kút, ahol a forrás vize frissítően hideg. A hely nyugalma és a természet közelsége kiváló választás azoknak, akik nemcsak lehűlni, hanem feltöltődni is szeretnének.

Majki remeteség – vastag falak között: A 18. századi kamalduli remeteség egyedülálló hangulatú épületegyüttes, ahol a cellaházak hűvöse megvéd a nyári forróságtól. A környék árnyas erdei és a tavacska pedig további hűs pontokat kínálnak.

Tatai-vár – középkori klíma: A tatai Öreg-tó partján álló vár falai nyáron is megtartják a kellemesen alacsony hőmérsékletet ebben a rendkívüli hőségben. Egy séta a kiállítótermekben és a bástyák között garantáltan felfrissít, a tóparton pedig a víz felől érkező szellő enyhíti a meleget. Ráadáésul most igazi kincset is megcsodálhatunk.

Strandok – a víz hívogat: A megyében több kisebb strandolási lehetőség csábít, például Esztergomban az Aquasziget, vagy a Szent István Strandfürdő. Komáromban pedig a Brigetio Gyógyfürdő és strand kínál élménymedencéket és árnyas pihenőrészeket, ahogy Oroszlányban is a nemrég újranyílt strand.