Kiadták a riasztást: bármikor pusztíthat a jégeső és a szél

A HungaroMe elsőfokú figyelmeztetést adott ki zivatarok miatt. Mint írják, az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat. És nemrég elsőfokú riasztásokat is adtak ki zivatarok miatt az összes komárom-esztergomi járásra. Ez az aktuális és a néhány órán belül bekövetkező veszélyes időjárásra figyelmeztet.

Kiadták a riasztásokat a járásokban a zivataros időjárásra

Forrás: HungaroMet

Kiadták a riasztásokat a veszélyes időjárásra

A HungaroMet időjárás előrejelzése ma délután elsősorban az Északi- valamint a Dunántúli-középhegység térségében jelenhetnek meg zivatarcellák. Ezzel együtt a frontzónához kapcsolódóan nyugat, délnyugat felől a Dunántúlt is zivatarok érik el (várhatóan a délután második felétől, késő délutántól), amelyek akár rendszerbe is szerveződhetnek. A zivatartevékenység súlypontja fokozatosan kelet felé helyeződik át: éjszaka a középső országrészben, vasárnap már keletebbre is nagyobb számban fordulhatnak elő zivatarok - eközben holnap a nappali órákban északnyugat felől stabilizálódni kezd a légkör. A zivatarokat általában intenzív csapadék, viharos szél, apróbb szemű jég kísérheti - elsősorban északnyugaton ma este, éjszaka felhőszakadás is társulhat hozzájuk. A fronthoz kapcsolódóan néhány heves zivatar is előfordulhat erősen viharos szé és nagy méretű jég kíséretében.

A viharos időjárás júliusban a Balaton térségét sem kímélte, erről itt számoltunk be részletesen.