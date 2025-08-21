augusztus 21., csütörtök

Akciók

56 perce

Megéri most bevásárolni: csirke, sertés és hal akcióban

A nagy áruházláncok ezen a héten is erős ajánlatokkal készültek a vásárlóknak. A húsakciók között csirkére, sertésre és lazacra is találunk kedvezményeket, így mindenki megtalálhatja a számára legjobb fogást. Aki okosan vásárol, most jelentős összeget spórolhat a hétvégi bevásárláson.

Kemma.hu

A hétvégi bevásárlásnál a húsok is központi szerepet kapnak, hiszen a legtöbb család asztalára kerül belőle valamilyen formában. A húsakciók augusztus 21-től ismét vonzó lehetőségeket kínálnak: a Lidl, az Aldi, a Tesco és a Spar több termék árát is jelentősen csökkentette. Megnéztük, hol érdemes csirkét, sertést és lazacot vásárolni a legjobb áron.

Sertés, csirke és finom falatok: így készülhet a hétvégi vacsora pénztárcabarát húsakciókkal
Forrás: pexels.com

Csirke – a húsakciók közül a legnépszerűbb választás

A csirkehús továbbra is a legkedveltebb alapanyag a bevásárlókosarakban, és a láncok most többféle akcióval is készültek. A Lidlben augusztus 21-től a friss családi csirkecsomag 1 111Ft/kg áron lesz kapható, amely tartalmaz egy egész csirkét és 4 darab csirkecombot. Az Aldiban a friss csirkemellfilé csomagolva augusztus 22-től lesz elérhető akciós áron 2179Ft/kg, ami a megszokott árhoz képest kifejezetten kedvező. A Tescóban a friss csirke alsóscomb kerül terítékre 895 Ft/kg-ért vihető haza, míg a felsőcomb 875 Ft/kg-ért kapható. A Sparban többféle ajánlat is található: a csomagolt csirkemellfilé 2199 Ft/kg, a combmix 1099 Ft/kg és a csomagolt csirkecombfilé pedig 600 grammos kiszerelésben 1359 Ft. Összességében a legjobb ajánlatok most a Spar és a Tesco polcain találhatók, de a Lidl egész csirkés kedvezménye is jó lehetőség a nagyobb családok számára.

Sertés – változatos kínálat, nagy árkülönbségek

A sertéshús árainál szintén nagy a szórás. Az Aldiban a friss darált sertéshús 30% zsírtartalommal most 1 679 Ft/tálca/kg, ami az utóbbi hetek egyik legjobb ára. A Lidlben a sertéskaraj akcióban 1279 Ft/400 grammos kiszerelésben vásárolható meg, ami közel 14%-kal olcsóbb az eredeti árnál. A Tescóban a friss sertéscomb 1 599 Ft/kg, mely szintén kedvező. A Sparban pedig többféle akció lesz szintén a hétvégére: sertésdagadó 1949 Ft/kg akciósan, a bőrös sertéscsászár pedig 1649 Ft/kg. Aki darált húst keres, annak most az Aldi kínálja a legjobb megoldást, a karaj esetében pedig a Lidl ajánlata kiemelkedő.

Hal – lazac kedvezőbb áron

A halak közül a lazac került fókuszba a héten. A Lidlben augusztus 21-től lazacözön lesz: a füstölt lazac 220 grammos kiszerelésben 2549 Ft, bőrös lazacfilé szelet 764 Ft/100 gramm, lazacpisztráng 1439 Ft/215 grammos kiszerelésben – a prémium kategóriás halhoz képest jó ajánlat. Az Aldiban szintén lazacfilé akció lesz 2299 Ft/300 grammos kiszerelésben, melynek kilós értéke 7663 Ft. A Tescóban a fagyasztott lazac szeletek 2 999 Ft/400 g kiszerelésben kaphatók, ami kilóra vetítve 7 497 Ft/kg. A Spar a hétvégére nem hirdetett külön lazacakciót, viszont más halfélékre találhatunk kedvezményt. Ha lazacot keresünk, akkor az Aldi a legjobb választás. 

A héten minden lánc tartogat jó húsakciókat: a Tesco olcsóbb csirkecombot, a Spar szélesebb kínálatot, az Aldi kedvező darált húst, míg a Lidl lazac- és sertésajánlatokat kínál. Érdemes körülnézni, mert több helyen is jelentős megtakarítás érhető el.

 

