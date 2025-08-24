Ennyi maradt Kádár kedvenc hoteljéből, ahova rendszeresen járt lubickolni +Fotók

Egykor a belügyi dolgozók, a kor beszámolói szerint káderek és családjaik üdülőhelyeként volt ismert – sok család töltötte itt pihenését, szabadságát a rendszerváltás előtt és után is.

Az urbexesek is megtalálták a helyet: az Elhagyatott helye nevű Facebook-oldal posztolt belső fotókat is az épületről. Mint részletezik: az üdülő medencéjében maga Kádár János is rendszeresen úszott dobogókői üdülése idején, ekkor le is zárták miatta a részleget. A pártvezető a szomszédos pártüdülőből járt át.

A poszt alatt többen is nosztalgiáztak az üdülő fénykoráról:

Atyaég! Az otthonom volt. Itt nőttem fel, az egész lényemet, személyiségemet meghatározza az ott töltött gyermekkorom

- írta az egyik kommentelő, akinek édesapja séfként dolgozott az üdülőben. Egy másik hozzászóló így emlékezett vissza:

Mellette egy bentlakásos iskola volt, alsó tagozat. Innen hozták a reggelit, ebédet, vacsorát. Később azt is Hotelnek alakították át. Az iskolában a tanárok is bent laktak, családias volt a légkör. Tesi órát volt, hogy az uszodába tartották meg. Volt a Hotelnek színház terme is ott vetítettek mozi műsort.

Pilis Hotelként működött még évekig

A rendszerváltás után Pilis Hotelként üzemelt, szintén a belügyi dolgozók, így a rendőrök, katasztrófavédők számára. Majd 2010. első hónapjaiban, több más üdülővel együtt a Bajnai-kormány megszüntette az üzemeltetését. Az üdülő bezárt, sok fotó látott napvilágot állagromlásáról.