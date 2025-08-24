augusztus 24., vasárnap

Elhagyott épület

1 órája

Ennyi maradt Kádár kedvenc hoteljéből, ahova rendszeresen járt lubickolni +Fotók

Címkék#Urbex#elhagyott épületek#hotel#Dobogókő

Az egykori BM üdülő Dobogókő éke volt. Megnéztük, hogy néz ki most az épület, ahol sok család töltötte pihenését. Megszólaltak a hotel egykori vendégei is.

Kemma.hu

A Belügyminisztérium egykori üdülője Dobogókő egyik legimpozánsabbja volt a Hotel Nimród mellett. Kívülről néztük meg az épületet.

Dobogókői hotel, amely 15 éve zárva
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Üdülő: nosztalgiáztak az egykori látogatók és dolgozók gyerekei

Dobogókőn, a Hotel Nimród szellemtanyára emlékeztető épületét megelőző szakaszon található az egykori belügyminisztériumi üdülő. A Komárom-Esztergom és a Pest vármegye határon álló, hatalmas területen elterülő, kőborítású épület impozánsan emelkedik a hegycsúcson. 

Az út felől kerítés zárja utunkat, tábla jelzi: tilos a belépés. Néhány méterrel arrébb kukucskálunk be a fákkal, bokrokkal benőtt területre, ahol felsejlik az impozáns, lépcsős épület. 

Egykor a belügyi dolgozók, a kor beszámolói szerint káderek és családjaik üdülőhelyeként volt ismert – sok család töltötte itt pihenését, szabadságát a rendszerváltás előtt és után is. 

Az urbexesek is megtalálták a helyet: az Elhagyatott helye nevű Facebook-oldal posztolt belső fotókat is az épületről. Mint részletezik: az üdülő medencéjében maga Kádár János is rendszeresen úszott dobogókői üdülése idején, ekkor le is zárták miatta a részleget.  A pártvezető a szomszédos pártüdülőből járt át.

A poszt alatt többen is nosztalgiáztak az üdülő fénykoráról: 

Atyaég! Az otthonom volt. Itt nőttem fel, az egész lényemet, személyiségemet meghatározza az ott töltött gyermekkorom

- írta az egyik kommentelő, akinek édesapja séfként dolgozott az üdülőben. Egy másik hozzászóló így emlékezett vissza: 

Mellette egy bentlakásos iskola volt, alsó tagozat. Innen hozták a reggelit, ebédet, vacsorát. Később azt is Hotelnek alakították át. Az iskolában a tanárok is bent laktak, családias volt a légkör. Tesi órát volt, hogy az uszodába tartották meg. Volt a Hotelnek színház terme is ott vetítettek mozi műsort.

Pilis Hotelként működött még évekig

A rendszerváltás után Pilis Hotelként üzemelt, szintén a belügyi dolgozók, így a rendőrök, katasztrófavédők számára. Majd 2010. első hónapjaiban, több más üdülővel együtt a Bajnai-kormány megszüntette az üzemeltetését. Az üdülő bezárt, sok fotó látott napvilágot állagromlásáról. 

Ottjártunkkor azt tapasztaltuk, hogy az üdülő főépületén történtek felújítások, több új nyílászárót láttunk. A kisebb épületek sajnos rosszabb állapotban vannak, az elhagyott épületeken itt-ott lelógó spaletta mutatja: ráfér a megújulás. Az terület azonban zárt. A kapun levő kiírás szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

GALÉRIA: A dobogókői üdülő (Fotók: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

