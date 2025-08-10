Nem kegyelmez a nyár: brutális hőségriasztás van érvényben

A nyár utolsó hetei még nem engednek, a hétvége forró időt hozott, és a meteorológusok hőségriasztást adtak ki az ország nagy részére. Bár hamarosan enyhülés érkezik, ma még érdemes óvatosan tervezni a szabadtéri programokat.

Országos hőségriasztás van érvényben a magas középhőmérséklet miatt

Hőségriasztást adtak ki, több megyére is

A HungaroMet a magas napi középhőmérséklet miatt augusztus 11. hétfő éjfélig tartó figyelmeztetést adott ki. Vasárnap több térségben – köztük Komárom-Esztergom vármegyében is – 27 °C feletti középértékre lehet számítani, a legmelegebb részeken pedig akár 29 fokot is elérhet vagy meghaladhat a napi átlaghőmérséklet.

Forró vasárnap, zivatarveszéllyel

A mai nap alapvetően napos, száraz időt hoz, csapadék szinte sehol nem valószínű. A délutáni, esti órákban azonban egy hidegfront közelít, amely kis eséllyel zivatarokat okozhat az északkeleti határnál viharos széllökésekkel.

Hétfőre az ország nagy részén megszűnik a hőség, ekkor már csak a Dél-Alföldön fordulhat elő 25 °C körüli napi középhőmérséklet