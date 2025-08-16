Hőségriadó a járdán: védjük meg kutyánkat a tűző naptól

A nyári hőségben nemcsak a saját komfortunkra, hanem kedvenceink biztonságára is fokozottan figyelnünk kell. Zádoriné Csordás Valéria, a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány kurátora a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a kánikula nem játék az állatok számára.

A hőségben könnyen megsérülhet kedvenceink manccsa a forró aszfalton, vagy homokban

Fotó: Agnes Kantaruk / Forrás: Shutterstock

Egy ebéd utáni séta komoly veszélyeket rejthet a nyári kánikulában. Az aszfalt ugyanis hamar felforrósodhat, amit mi cipőben, papucsban nem érzünk, azonban kedvencünk talpát nem védi semmi. Ezért jól gonoljuk meg, hogy mikorra tervezzük a napi sétákat.

Hogyan sétáltassuk kutyánkat a hőségben?

– Egyetlen pillanat is elég, hogy súlyos égési sérüléseket szerezzen kedvenced. Nagyon fontos, hogy a sétát és a pihenést a hőmérséklethez igazítsuk, és mindig legyen náluk folyadék – tanácsolta az állatvédő.

időzítsd a sétát reggelre vagy estére, amikor alacsonyabb a hőmérséklet.

kerüld a 11 és 15 óra közötti időszakot.

ellenőrizd a talaj hőmérsékletét kézzel, a forró járda könnyen égési sérülést okozhat a tappancsokon

rövid séták a javasoltak, maximum 10–15 perc.

ne használj kutyacipőt – a tappancsok természetes módon segítik a test hűtését.

gondoskodj a folyadékpótlásról, vigyél magaddal vizet.

pihenj árnyékban, hogy a kutya testhőmérséklete stabil maradjon.

vízparton ne engedd a kutyát felhevült testtel berohanni a vízbe, mert könnyen megüthet.

Valéria hangsúlyozta, hogy a hőségben minden óvatosság számít, és az elővigyázatosság életet menthet.

– Figyeljünk a jelekre, és ne hagyjuk kedvenceinket egy percre sem felügyelet nélkül a napon vagy forró felületeken.

Mint arról korábban beszámoltunk, a forró autóban se szabad egy percre sem benthagyni a kutyát. Tíz perc alatt akár 10 fokkal is emelkedhet az autó belső hőmérséklete, és a 35 fokos külső hőmérséklet mellett az utastérben akár 70 fok is lehet, ami halálos veszélyt jelent az állatra. Zádoriné Csordás Valéria korábban elmondta, hogy ha valaki egy parkoló autóban magára ahygott kutyát látt azonnal hívja a 112-t, és ha nincs más megoldás, a jogszabályok szerint akár az ablakot is be lehet törni, hogy megmentse az állatot, mindig a lehető legkisebb kárt okozva.