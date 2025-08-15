1 órája
Egy perc is végzetes lehet, ezt a tragédiát ne kivánd a kutyádnak
Még mindig sokan hagyják kedvenceiket a tűző napon parkoló autókban, pedig néhány perc is életveszélyes lehet. A nyári hőséget az állatok sem bírják.
Hiába a figyelmeztetések, a rendőrségi kampányok és az állatvédők rendszeres tájékoztatása, még mindig előfordul, hogy valaki a nyári hőségben bezárja kedvencét az autóba. A koponyeg.hu adatai szerint a következő napokban marad a kánikula, a hőmérséklet megközelitheti a 40 fokot is. Így most még fontosabb, hogy figyeljünk a négylábúakra is.
Zádoriné Csordás Valéria, a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány kurátora a Kemma.hu-nak mesélte el az egyik legutóbbi esetet, ami újra rávilágít arra, mennyire veszélyes lehet a nyári hőség a járműben hagyott kedvencekre.
A hőséget a kutyák sem bírják
– Egy ismerősöm hívott fel kétségbeesve, hogy segítséget kérjen – kezdte Valéria. – A szomszédjuk ugyanis a 35 fokos kánikulában felhúzott ablakokkal hagyta a kutyáját az autóban.
Az állatvédő elmondta, hogy bár a helyzetet végül sikerült kezelni, a történet komoly figyelmeztetés minden gazdinak.
– Szerencsére végül megtalálták a szomszédot, és szóltak neki, hogy menjen le a kutyáért – mondta. – A szomszéd azzal védekezett, hogy csak a szatyrokat vitte fel, mert nem akarta, hogy a melegben maradjanak az autóban, de a kutyát azért ott hagyta bezárva a tűző napon – tette hozzá az állatvédő.
Valéria hangsúlyozta: egyetlen percre sem szabad az állatot magára hagyni zárt autóban, mert percek alatt kialakulhat az extrém hőség, ami visszafordíthatatlan egészségkárosodáshoz, vagy akár halálhoz is vezethet.
– Minden gazdinak érdemes előre terveznie: ha a kutyával megy bevásárolni vagy más helyre, mindig legyen valaki, aki felügyeli, biztosítva a megfelelő árnyékot, vizet, vagy ha lehet, a légkondicionált környezetet – tette hozzá.
Hívj segítséget!
Valéria részletesen elmagyarázta, mit tegyünk, ha egy autóban rekedt állatot látunk.
– Azonnal hívj segítséget, minden perc számít! Hívd a 112-es segélyhívót, ne várj, amíg valaki más lép – hangsúlyozta.
A jog is a segítségnyújtás mellé áll: a Btk. szerint nem büntethető, aki saját vagy más személyét, illetve javait – például egy kutyát – közvetlen és elháríthatatlan veszélyből menti, feltéve, hogy nem okoz nagyobb kárt, mint amennyit a mentéssel elkerülni próbált. Ugyanígy nem büntethető az sem, aki ijedtségből vagy menthető felindulásból nem ismeri fel a sérelem mértékét.
Egyszerűbben: ha az állat élete forog kockán, akár az autó ablakát is be lehet törni, de mindig a lehető legkisebb kárt okozó módot válasszuk. Ha nincs más lehetőség, mindenképp legyen tanú, lehetőleg biztonsági őr vagy áruházi alkalmazott, aki dokumentálja a történteket.
Ez is megoldás lehet:
- ha bevásárlóközpont parkolójában látod az állatot, az ügyfélszolgálaton keresztül a hangosbemondó gyorsan eljuttatja a rendszámot és a kérésed a tulajdonoshoz.
- finom lökésekkel vagy emeléssel próbáld beindítani a jármű riasztóját.
- ha az ablak résnyire le van engedve, próbáld meg lejjebb nyomni, és ha van nálad víz, itasd meg, vagy nedvesítsd be a kutyát.
Valéria végül ismét hangsúlyozta: soha ne hagyjuk az állatot egy percre sem zárt autóban, és utazáskor mindig gondoskodjunk hűtésről, árnyékról, vízről, sőt, ha lehet, hőmérőről is az autóban. Még a résnyire lehúzott ablak sem nyújt elegendő védelmet a kánikula ellen: a kutyák testhőmérséklete gyorsan emelkedik, gyorsan belihegik az utasteret és a következmények visszafordíthatatlanok lehetnek.
A rendőrség is figyelmeztet
A rendőrség közösségi oldalán hangsúlyozták, hogy tíz perc alatt akár 10 fokkal is emelkedhet az autó belső hőmérséklete, és a 35 fokos külső hőmérséklet mellett az utastérben akár 70 fok is lehet, ami halálos veszélyt jelent az állatra.
– Ha autóban hagyott állatot láttok, gazdit azonban sehol, ne késlekedjetek, hívjatok bennünket a 112-es segélyhívó számon.