Egy perc is végzetes lehet, ezt a tragédiát ne kivánd a kutyádnak

Hiába a figyelmeztetések, a rendőrségi kampányok és az állatvédők rendszeres tájékoztatása, még mindig előfordul, hogy valaki a nyári hőségben bezárja kedvencét az autóba. A koponyeg.hu adatai szerint a következő napokban marad a kánikula, a hőmérséklet megközelitheti a 40 fokot is. Így most még fontosabb, hogy figyeljünk a négylábúakra is.

A nyári hőséget az állatok sem bírják. Ne hagyd kedvencedet egy percre sem az autóban a nyári kánikulában

Zádoriné Csordás Valéria, a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány kurátora a Kemma.hu-nak mesélte el az egyik legutóbbi esetet, ami újra rávilágít arra, mennyire veszélyes lehet a nyári hőség a járműben hagyott kedvencekre.

A hőséget a kutyák sem bírják

– Egy ismerősöm hívott fel kétségbeesve, hogy segítséget kérjen – kezdte Valéria. – A szomszédjuk ugyanis a 35 fokos kánikulában felhúzott ablakokkal hagyta a kutyáját az autóban.

Az állatvédő elmondta, hogy bár a helyzetet végül sikerült kezelni, a történet komoly figyelmeztetés minden gazdinak.

– Szerencsére végül megtalálták a szomszédot, és szóltak neki, hogy menjen le a kutyáért – mondta. – A szomszéd azzal védekezett, hogy csak a szatyrokat vitte fel, mert nem akarta, hogy a melegben maradjanak az autóban, de a kutyát azért ott hagyta bezárva a tűző napon – tette hozzá az állatvédő.

Valéria hangsúlyozta: egyetlen percre sem szabad az állatot magára hagyni zárt autóban, mert percek alatt kialakulhat az extrém hőség, ami visszafordíthatatlan egészségkárosodáshoz, vagy akár halálhoz is vezethet.

– Minden gazdinak érdemes előre terveznie: ha a kutyával megy bevásárolni vagy más helyre, mindig legyen valaki, aki felügyeli, biztosítva a megfelelő árnyékot, vizet, vagy ha lehet, a légkondicionált környezetet – tette hozzá.

Hívj segítséget!

Valéria részletesen elmagyarázta, mit tegyünk, ha egy autóban rekedt állatot látunk.

– Azonnal hívj segítséget, minden perc számít! Hívd a 112-es segélyhívót, ne várj, amíg valaki más lép – hangsúlyozta.

A jog is a segítségnyújtás mellé áll: a Btk. szerint nem büntethető, aki saját vagy más személyét, illetve javait – például egy kutyát – közvetlen és elháríthatatlan veszélyből menti, feltéve, hogy nem okoz nagyobb kárt, mint amennyit a mentéssel elkerülni próbált. Ugyanígy nem büntethető az sem, aki ijedtségből vagy menthető felindulásból nem ismeri fel a sérelem mértékét.

Egyszerűbben: ha az állat élete forog kockán, akár az autó ablakát is be lehet törni, de mindig a lehető legkisebb kárt okozó módot válasszuk. Ha nincs más lehetőség, mindenképp legyen tanú, lehetőleg biztonsági őr vagy áruházi alkalmazott, aki dokumentálja a történteket.