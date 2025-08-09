Ez mindent megváltoztat: amit mindenképp tudnod kell, ha Horvátországba tartasz

Az Adriai-tenger rengeteg magyar családnak a legkedveltebb nyaralóhelyei között van. Horvátországban a tengerpart csupán pár óra alatt elérhető Magyarországról indulva. Kisgyermekesek is gyakran választják ezt az úticélt, mivel könnyen elérhető a végtelen sós vizű tenger. Ám van egy dolog, ami a legtöbb családi vakációt suttyba vághatja, ráadásul oda és vissza is.

Fizetőkapuk lassítják a Horvátországi nyaralásokat. Ám ez most megváltozhat.

Forrás: metropolitan.si

Végtelen sorok, megnövekedett menetidő: ezek jellemzik az autópályákat Horvátországban

Az országban kilóméter alapú fizetési rendszer működik az autópályán. Ez azt jelenti, hogy egy adott szakaszra a belépés előtt húznunk kell egy bilétát, majd az adott szakasz végén kivárva sorunkat a fizetőkapunál, azt ki kell fizetnünk. Ez történhet bankkártyával vagy készpénzzel. Ám a fizetőkapuknál könnyedén feltorlódnak a sorok, ezzel megnehezítve az álomnyaralásokat. A horvát kormány most egy, már létező elektronikus fizetési rendszer továbbfejlesztésén dolgozik. - írja a zaol.hu

Továbbfejlesztett elektronikus fizetési rendszeren dolgozik a Horvát kormány.

Forrás: drive.hu

Kényelmesebbé és gyorsabbá tennék az utazást az országban

A jelenleg is létező elektronikus fizetési rendszer továbbfejlesztéssel megnyílna a lehetőség a fizetőkapus rendszer megszüntetésére. A tervezet a 2026 évi nyári főszezont követően lépne életbe úgy, hogy közben megmaradna a kilóméter alapú fizetési rendszer.