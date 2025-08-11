38 perce
Heti horoszkóp: a Vénusz és a Jupiter különleges ajándékokat hoz
Varázslatos égi jelenségek és kedvező bolygóállások kísérik a hetet. A horoszkóp szerint most a szerencse és a nyitottság kulcsszerepet kap.
A heti horoszkóp szerint a következő napokban nemcsak a Perseidák hullócsillagai kápráztatják el az eget figyelőket, hanem a Vénusz és a Jupiter kedvező együttállása is új lehetőségeket hozhat. Ez az égi találkozás valakinek a pénzügyeit erősítheti meg, másnak a szerelmi életét lendítheti fel. Bármi is történjen, a diplomácia, a nyitottság és a józan gondolkodás minden csillagjegynek fontos támasz lesz.
Heti horoszkóp: így hatnak rád a csillagok
Ezek a kozmikus hatások mindenki számára tartogatnak meglepetéseket. Lesznek, akik váratlan pénzügyi előnyöket élvezhetnek, mások új kapcsolatokra, megerősödő szerelmi szálakra számíthatnak. A csillagjegyek heti üzenetei segíthetnek abban, hogy a legtöbbet hozd ki ebből az időszakból – írja az astronet.hu oldala.
Kos
A hét elején érdemes egy pléddel kimenni a szabadba napnyugta után, hogy elcsíphesd a Perseidák látványát. Kedden és szerdán több helyzetben is kiderül, mennyire tudsz tapintatosan reagálni. Ha jól vizsgázol, a hét során váratlan szerencse érhet – csak észre kell venned az összefüggéseket.
Bika
A Vénusz és a Jupiter ritka együttállása kedden hajnalban kedvező energiákat hoz, amiket kár lenne elszalasztani. Nyitottságra lesz szükséged, hogy kihasználd a lehetőségeket. Csütörtökön feszültebb időszak jöhet, de hétvégére ez oldódik, és te is beláthatod, miért jó rugalmasnak maradni.
Ikrek
Jó hírekkel indul a hét: a Merkúr előre indul, így megszűnnek a visszahúzó erők. A Vénusz és a Jupiter együttállása a pénzügyekben hozhat szerencsét, ezért akár egy próbát is tehetsz a szerencsejátékkal. A hétvégén végre magadra koncentrálhatsz.
Rák
A két szerencsebolygó, a Vénusz és a Jupiter most kifejezetten kedvez neked. Régi, talán már elfeledett álmaid megvalósulhatnak. Ne hagyd, hogy a saját félelmeid határt szabjanak – bátran tűzz ki magas célokat!
Oroszlán
A hét folyamán érdemes óvatosan közlekedned és kerülnöd a feszültségkeltő helyzeteket. A bolygóállások arra figyelmeztetnek, hogy a szabályszegésnek most komoly következménye lehet. Hétvégén viszont a környezetváltozás igazi felüdülést hozhat.
Szűz
Ingyenes és felejthetetlen élmény vár, ha a hét elején megfigyeled a Perseidák meteorraját. A hét közepén tartsd kordában a kiadásaidat, inkább a pénztárcabarát programokat válaszd. Szombaton még nyugalomra számíthatsz, de estére változás jöhet.
Mérleg
A hét közepén könnyen kerülhetsz vitás helyzetekbe, ezért jobb, ha kerülsz minden felesleges konfliktust. Ne ragadj bele a provokációkba! Hétvégére viszont egy váratlan program színesítheti a napjaidat – érdemes lesz igent mondanod rá.
Skorpió
A nyári napok továbbra is figyelmeztetnek: óvd magad a nagy melegtől és a tűző naptól. Közben nyitottnak kell lenned az új lehetőségekre, amelyek váratlanul bukkanhatnak fel. A hétvégén jó érzéssel tölthet el egy kedvező vásár.
Nyilas
Szerencse kísérheti lépteidet: akár egy váratlan kiadást sikerül könnyebben fedezned, akár egy tervezett vásárlásnál érhet kellemes meglepetés. Figyelj oda mások tanácsaira, mert később még jól jöhetnek. A hétvégén adj esélyt a romantikának.
Bak
Kedden és szerdán érdemes csendben maradni a vitás helyzetekben – ezzel sok kellemetlenségtől megkímélheted magad. A hét második felében a józan gondolkodás segít, de ne hangoztasd, hogy igazad volt. A békés hétvége titka, hogy tudj nemet mondani.
Vízöntő
A rugalmasság lesz a kulcs az egész héten. Ha túl mereven ragaszkodsz a saját álláspontodhoz, könnyen konfliktusba kerülhetsz. A hét második felében egy értékes gondolat változtathat a hozzáállásodon, ami felszabadító érzést ad a hétvégére.
Halak
A Hold és a Mars fényszöge figyelmeztet a túlzott költekezés veszélyére. Ne hagyd, hogy a leárazások elcsábítsanak! A Vénusz és a Jupiter azonban szerencsés fordulatot is hozhat, akár játékban is kipróbálhatod magad. Hétvégén frissítsd fel a környezetedet és önmagadat is.