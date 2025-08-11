Heti horoszkóp: a Vénusz és a Jupiter különleges ajándékokat hoz

A heti horoszkóp szerint a következő napokban nemcsak a Perseidák hullócsillagai kápráztatják el az eget figyelőket, hanem a Vénusz és a Jupiter kedvező együttállása is új lehetőségeket hozhat. Ez az égi találkozás valakinek a pénzügyeit erősítheti meg, másnak a szerelmi életét lendítheti fel. Bármi is történjen, a diplomácia, a nyitottság és a józan gondolkodás minden csillagjegynek fontos támasz lesz.

Heti horoszkóp: a Perseidák és a szerencsés bolygóállások most különleges energiákat hoznak minden csillagjegynek

Fotó: Cinemanikor / Forrás: Shutterstock

Heti horoszkóp: így hatnak rád a csillagok

Ezek a kozmikus hatások mindenki számára tartogatnak meglepetéseket. Lesznek, akik váratlan pénzügyi előnyöket élvezhetnek, mások új kapcsolatokra, megerősödő szerelmi szálakra számíthatnak. A csillagjegyek heti üzenetei segíthetnek abban, hogy a legtöbbet hozd ki ebből az időszakból – írja az astronet.hu oldala.

Kos

A hét elején érdemes egy pléddel kimenni a szabadba napnyugta után, hogy elcsíphesd a Perseidák látványát. Kedden és szerdán több helyzetben is kiderül, mennyire tudsz tapintatosan reagálni. Ha jól vizsgázol, a hét során váratlan szerencse érhet – csak észre kell venned az összefüggéseket.

Bika

A Vénusz és a Jupiter ritka együttállása kedden hajnalban kedvező energiákat hoz, amiket kár lenne elszalasztani. Nyitottságra lesz szükséged, hogy kihasználd a lehetőségeket. Csütörtökön feszültebb időszak jöhet, de hétvégére ez oldódik, és te is beláthatod, miért jó rugalmasnak maradni.

Ikrek

Jó hírekkel indul a hét: a Merkúr előre indul, így megszűnnek a visszahúzó erők. A Vénusz és a Jupiter együttállása a pénzügyekben hozhat szerencsét, ezért akár egy próbát is tehetsz a szerencsejátékkal. A hétvégén végre magadra koncentrálhatsz.

Rák

A két szerencsebolygó, a Vénusz és a Jupiter most kifejezetten kedvez neked. Régi, talán már elfeledett álmaid megvalósulhatnak. Ne hagyd, hogy a saját félelmeid határt szabjanak – bátran tűzz ki magas célokat!

Oroszlán

A hét folyamán érdemes óvatosan közlekedned és kerülnöd a feszültségkeltő helyzeteket. A bolygóállások arra figyelmeztetnek, hogy a szabályszegésnek most komoly következménye lehet. Hétvégén viszont a környezetváltozás igazi felüdülést hozhat.