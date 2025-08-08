augusztus 8., péntek

László névnap

31°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csillagjegyeknek

1 órája

Szerelmi fordulat vagy sorsszerű döntés? A horoszkóp szerint pénteken bármi megtörténhet

Címkék#csillagjegy#energiája#nap#Hold#horoszkóp

Valami szokatlan van a levegőben ezen a pénteken. A horoszkóp szerint a csillagjegyek többsége fordulatokra, új felismerésekre és akár sorsszerű találkozásokra is számíthat.

Kemma.hu

Délelőtt a Hold átlép a Vízöntő jegyébe, ami lendületet ad az ötleteknek és szokatlan helyzeteket hozhat a nap folyamán. A Szaturnusz a tanulságokra emlékeztet, az Uránusz pedig estére meglepetéseket tartogat – legtöbbször pozitív értelemben. A horoszkóp szerint a legtöbb jegy számára ez a nap nem várt fordulatokat hozhat – írta az astronet.hu

A horoszkóp szerint a Vízöntő Hold hatása ma minden csillagjegyre kihat Forrás: pexel.hu
 A horoszkóp szerint a Vízöntő Hold hatása ma minden csillagjegyre kihat
Forrás: pexel.hu

A horoszkóp szerint ma a szokatlan helyzetekre kell számítani

Kos: A Mars energiája és a Vízöntő Hold hatása miatt kreatív ötletek jöhetnek, sőt egy tanulságos múltbeli élmény is hasznodra válhat. Este meglepetésre számíthatsz.

Bika: Noha nem kedveled a változást, ma még te is úgy érzed, érdemes másként látni egy régi ügyet. A horoszkóp szerint estére pozitív fordulat jöhet, akár egy régi terv is új életre kelhet.

Ikrek: Kreativitásod csúcson van, végre újra előveheted azokat a projekteket, amiket halogattál. A Mars cselekvésre ösztönöz, az este pedig örömhírt hozhat.

Rák: Ma higgadtabban látod az érzelmeket, a múlt tanulságai végre tisztán látszanak. Estére szerencsés fordulat vagy jó hír várható.

Oroszlán: Szokatlan ötletek és tükröt tartó helyzetek jönnek. Ne zárkózz el mások véleményétől – most eredményes lehet az együttműködés.

Szűz: A megszokott rutinod ma felborul, de ez hozza meg az előrelépést. A múlt tapasztalatait most végre jól alkalmazhatod, estére érkezhet egy jó hír.

Mérleg: Kreatív energiák áramlanak feléd, a horoszkóp szerint egy régi ötletet is érdemes lehet komolyabban venni. A múltból hozott tanulság most jól hasznosítható.

Skorpió: Egy korábbi felismerés új értelmet nyer, az este pedig családi ügyekben hozhat meglepő, de kedvező fejleményt. 

Nyilas: Új utak és új lehetőségek napja ez. Régi ötlet újra előtérbe kerülhet, tanulságokkal együtt. Este csavar jöhet – de ez teszi emlékezetessé a napot.

Bak: A Szaturnusz – mint uralkodó bolygód – most tanít. Nem kell mindent egyedül végigvinni, jöhet segítség is. A horoszkóp szerint este kellemes meglepetés érhet.

Vízöntő: Ma te vagy a kreativitás csúcsa! A Hold jegyedbe lép, a Mars pedig hajt előre. Egy régi tapasztalat végre hasznot hozhat, estére pedig pozitív fordulat várható.

Halak: A horoszkóp szerint ma kiléphetsz az álomvilágból és új megoldásokat találhatsz. Spirituális élmény vagy mágikus fordulat is lehetséges estére.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu