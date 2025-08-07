Zuhogó esőben is második lett Lázár János a horgászversenyen

Az év legjobban várt eseménye volt a tardosi horgászok körében az éjszakai páros horgászverseny, amelyet immár ötödik alkalommal rendeztek meg a Malom-völgyi tónál. A verseny különleges jelentőséggel bír: Halmos Zoltán, az egyesület egykori elnöke emlékére szervezik meg évről-évre.

A horgászverseny első két halát Daku József (jobbra) és Zohrela Csaba fogta ki. Pálinka lett a jutalmuk

Forrás: beküldött

Az ötlet annak idején Halmos Zoltántól származott, aki az egyesület vezetőjeként kitalálta, hogy legyen egy 12 órás, éjszakai páros verseny. Az első alkalmat ő maga indította útjára, de már a második évben fia, Krisztián vitte tovább a hagyományt. Azóta ő rendezi meg minden évben a versenyt immár édesapja emlékére.

Telt ház a horgászversenyen

Az esemény népszerűsége az évek alatt egyre nőtt - a tó partja ilyenkor megtelik élettel. Idén 18 csapat foglalta el a tópartot, és már nem is tudtak több indulót fogadni – a tó befogadóképessége véges, ez pedig hozzájárul a családias, baráti légkörhöz. A horgászat itt nemcsak a fogásról szól: minden csapat saját zenét hoz, a part mentén éjjel is élet van, folyamatosan járkálnak egymáshoz a versenyzők, iszogatnak, beszélgetnek.

"Ez inkább egy közösségi esemény, mint klasszikus horgászverseny. Négy hatalmas hangfalból szólt a zene, a pecások egymáshoz átjártak beszélgetni." – magyarázta Krisztián, aki szerint az ő versenyük a bizonyítéka annak, hogy nem kell csend a horgászáshoz.

Itt már rég megdőlt a horgászlegendák egyik "alapszabálya", miszerint csendben kell ülni a vízparton. "Szerintem ezt a hölgyek miatt találhatták ki egykor a horgászok. Ugyanis nálunk volt év, amikor épp az fogta a legtöbb halat, aki mellett a leghangosabb zene szólt!" – mesélte az egyesület elnöke.

Bese Tamás és felesége Adrienn vihette idén haza a vándorserleget

Forrás: beküldött

A versenyt idén először nem tardosiak nyerték meg:

Bese Tamás és felesége, Adrienn Bokodról érkezett és 10,18 kilogrammos fogással vihette haza a vándorkupát.

A második Lázár János és Dubniczki Atilla lett 10,15 kilogram hallal,

A harmadik helyezettek pedig Tury Csanád és a fia Szabolcs lettek 10,04 kilogrammal.

A versenyen az összhalsúly döntött, de külön díjat kaptak a legnagyobb hal kifogói és az első halat megakasztó páros is. Ők egy-egy üveg pálinkával gazdagodtak. Utóbbi például két órán belül el is fogyott.