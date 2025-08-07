3 órája
Zuhogó esőben is második lett Lázár János a horgászversenyen
A Malom-völgyi tó partján idén is összegyűltek a tardosi horgászok, hogy közösen emlékezzenek Halmos Zoltánra. Az éjszakai páros horgászverseny mára az egyesület legfontosabb hagyományává vált.
Az év legjobban várt eseménye volt a tardosi horgászok körében az éjszakai páros horgászverseny, amelyet immár ötödik alkalommal rendeztek meg a Malom-völgyi tónál. A verseny különleges jelentőséggel bír: Halmos Zoltán, az egyesület egykori elnöke emlékére szervezik meg évről-évre.
Az ötlet annak idején Halmos Zoltántól származott, aki az egyesület vezetőjeként kitalálta, hogy legyen egy 12 órás, éjszakai páros verseny. Az első alkalmat ő maga indította útjára, de már a második évben fia, Krisztián vitte tovább a hagyományt. Azóta ő rendezi meg minden évben a versenyt immár édesapja emlékére.
Telt ház a horgászversenyen
Az esemény népszerűsége az évek alatt egyre nőtt - a tó partja ilyenkor megtelik élettel. Idén 18 csapat foglalta el a tópartot, és már nem is tudtak több indulót fogadni – a tó befogadóképessége véges, ez pedig hozzájárul a családias, baráti légkörhöz. A horgászat itt nemcsak a fogásról szól: minden csapat saját zenét hoz, a part mentén éjjel is élet van, folyamatosan járkálnak egymáshoz a versenyzők, iszogatnak, beszélgetnek.
"Ez inkább egy közösségi esemény, mint klasszikus horgászverseny. Négy hatalmas hangfalból szólt a zene, a pecások egymáshoz átjártak beszélgetni." – magyarázta Krisztián, aki szerint az ő versenyük a bizonyítéka annak, hogy nem kell csend a horgászáshoz.
Itt már rég megdőlt a horgászlegendák egyik "alapszabálya", miszerint csendben kell ülni a vízparton. "Szerintem ezt a hölgyek miatt találhatták ki egykor a horgászok. Ugyanis nálunk volt év, amikor épp az fogta a legtöbb halat, aki mellett a leghangosabb zene szólt!" – mesélte az egyesület elnöke.
A versenyt idén először nem tardosiak nyerték meg:
- Bese Tamás és felesége, Adrienn Bokodról érkezett és 10,18 kilogrammos fogással vihette haza a vándorkupát.
- A második Lázár János és Dubniczki Atilla lett 10,15 kilogram hallal,
- A harmadik helyezettek pedig Tury Csanád és a fia Szabolcs lettek 10,04 kilogrammal.
A versenyen az összhalsúly döntött, de külön díjat kaptak a legnagyobb hal kifogói és az első halat megakasztó páros is. Ők egy-egy üveg pálinkával gazdagodtak. Utóbbi például két órán belül el is fogyott.
Esőben is kitartottak
Bár a hangulatra idén sem volt panasz, az időjárás nem kedvezett a horgászoknak. Az eső idén alaposan próbára tette a résztvevőket.
– Este tíztől hajnali négyig szakadt az eső, többen feladták a versenyt. Három csapat azonban végig kitartott. Bár halat nem sikerült fogniuk, reggelig maradtak – árulta el a szervező, aki azt is elmondta, hogy az utóbbi időben nagyon jó lett a kapcsolatuk a Tarjáni Horgász Egyesülettel. Ők ajánlottak fel egy különdíjat, páros, egynapos horgászjegyet. Krisztián elmondta, hogy azt tervezik, hogy a legkitartóbb csapatok között fogják a felajánlást kisorsolni.
A versenyen csak egyesületi tagok indulhatnak, de köztük családtagok, párok, munkatársak is neveztek. Krisztián szerint rendszeresen érkezik apa-fia páros, illetve házaspár is a versenyre.
A Halmos Zoltán emlékére szervezett páros verseny mellett minden év májusában egy egyéni versenyt is tartanak. Ennél többet jelenleg nem is tud vállalni Krisztián, aki három kisgyermek édesapja, de a lelkesedés töretlen.
– Ezt a versenyt nem akarjuk kinőni. Ez így jó, ahogy van. A tó adottságai miatt mindig is egy bensőséges, baráti hangulatú esemény marad – tette hozzá.