augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

32°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Koncert

1 órája

Komárom-Esztergomba érkezik a Hooligans: itt lépnek fel

Címkék#Hooligans Zenekar#koncert#Hooligans

A rockbanda turnéjának egyetlen komárom-esztergomi állomásán ősszel lép fel. Itt a dátum, mikor jön a Hooligans a településre.

Kemma.hu

Országos turné egyik állomásaként erre az egy Komárom-Esztergom Vármegyei településre érkezik a Hooligans.

A rockbanda turnéjának egyetlen komárom-esztergomi állomásán ősszel lép fel. Itt a dátum, mikor jön a Hooligans a településre.
A rockbanda turnéjának egyetlen komárom-esztergomi állomásán ősszel lép fel. Itt a dátum, mikor jön a Hooligans a településre.
Forrás: Shutterstock/Google Street View

Itt a dátum, mikor és hol lesz a Hooligans-koncert

Jövőre 30 éves a Hooligans zenekar, amikor óriási szülinapi koncerttel készülnek a Papp László Sportarénában - igen, így repül az idő. Az együttes azonban 2025 nyarán és ősz elején az ország több településén is koncertezett és koncertezik még.

Hooligans koncertturné egyik állomása Tokod

A nyár folyamán eljutottak például Tusnádfürdőre és a veszprémi Gyárkertbe, Tapolcára. Szeptemberben négy állomással folytatódik a turné: 6-án Bükkábrány, 13-án Nagykálló, 20-án Tokod lesz a koncertállomás, majd 27-én Hajdúhadházon zárnak, derült ki az együttes Facebook-posztjából. Úgy tudjuk, a tokodi koncertet a Kantin területén rendezik meg, amely a település fő útján található.

A nyár más településeken is mozgalmasan telt Nézzétek vissza az MCC Feszt, a Víz Zene Virág Fesztivál és Kovács Kati koncerteket is!

GALÉRIA: robbanásig fokozta a hangulatot Tatán a Tankcsapda (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA: Pápai Joci a Víz Zene Virág Fesztiválon

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA: T.Danny az esztergomi MCC Feszt színpadán (Fotók: H.B. )

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA: R-GO koncert az MCC Feszten (Fotók: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

GALÉRIA: Ilyen volt a Kovács Kati koncert Tatán (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu