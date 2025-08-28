Komárom-Esztergomba érkezik a Hooligans: itt lépnek fel

Országos turné egyik állomásaként erre az egy Komárom-Esztergom Vármegyei településre érkezik a Hooligans.

A rockbanda turnéjának egyetlen komárom-esztergomi állomásán ősszel lép fel. Itt a dátum, mikor jön a Hooligans a településre.

Forrás: Shutterstock/Google Street View

Itt a dátum, mikor és hol lesz a Hooligans-koncert

Jövőre 30 éves a Hooligans zenekar, amikor óriási szülinapi koncerttel készülnek a Papp László Sportarénában - igen, így repül az idő. Az együttes azonban 2025 nyarán és ősz elején az ország több településén is koncertezett és koncertezik még.

Hooligans koncertturné egyik állomása Tokod

A nyár folyamán eljutottak például Tusnádfürdőre és a veszprémi Gyárkertbe, Tapolcára. Szeptemberben négy állomással folytatódik a turné: 6-án Bükkábrány, 13-án Nagykálló, 20-án Tokod lesz a koncertállomás, majd 27-én Hajdúhadházon zárnak, derült ki az együttes Facebook-posztjából. Úgy tudjuk, a tokodi koncertet a Kantin területén rendezik meg, amely a település fő útján található.

