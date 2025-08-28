1 órája
Komárom-Esztergomba érkezik a Hooligans: itt lépnek fel
A rockbanda turnéjának egyetlen komárom-esztergomi állomásán ősszel lép fel. Itt a dátum, mikor jön a Hooligans a településre.
Országos turné egyik állomásaként erre az egy Komárom-Esztergom Vármegyei településre érkezik a Hooligans.
Itt a dátum, mikor és hol lesz a Hooligans-koncert
Jövőre 30 éves a Hooligans zenekar, amikor óriási szülinapi koncerttel készülnek a Papp László Sportarénában - igen, így repül az idő. Az együttes azonban 2025 nyarán és ősz elején az ország több településén is koncertezett és koncertezik még.
A nyár folyamán eljutottak például Tusnádfürdőre és a veszprémi Gyárkertbe, Tapolcára. Szeptemberben négy állomással folytatódik a turné: 6-án Bükkábrány, 13-án Nagykálló, 20-án Tokod lesz a koncertállomás, majd 27-én Hajdúhadházon zárnak, derült ki az együttes Facebook-posztjából. Úgy tudjuk, a tokodi koncertet a Kantin területén rendezik meg, amely a település fő útján található.
A nyár más településeken is mozgalmasan telt Nézzétek vissza az MCC Feszt, a Víz Zene Virág Fesztivál és Kovács Kati koncerteket is!
GALÉRIA: robbanásig fokozta a hangulatot Tatán a Tankcsapda (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: Pápai Joci a Víz Zene Virág FesztiválonFotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: T.Danny az esztergomi MCC Feszt színpadán (Fotók: H.B. )Fotók: Hagymási Bence
GALÉRIA: R-GO koncert az MCC Feszten (Fotók: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
GALÉRIA: Ilyen volt a Kovács Kati koncert Tatán (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám