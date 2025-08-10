32 éve talált holttest: tetovált, arctalan férfi rejtélye Tatabányán

A tetovált holttest nyomában

A police.hu adatai szerint a férfi 171–175 cm magas, sovány testalkatú, szőkés-barna hajú volt, a fejtetőn kopaszodott. Halálakor zöld vászonkabátot viselt szürke betéttel, fekete tréningnadrágot oldalsó fehér csíkkal, valamint kék-sárga csíkos pulóvert, amelyen az olimpiai ötkarika emblémája szerepelt. Lábán barna félcipő és szürke zokni volt. A helyszínen régi újságokat, műanyag flakonokat és egy kézzel kötött sapkát is találtak. A különös ismertetőjegyek – például a tetoválások, a lábujjak aránya és a gombásan megvastagodott körmök – ellenére a holttest kiléte máig ismeretlen. Az ügy irataiban szereplő elérhetőségek szerint a Tatabányai Rendőrkapitányság továbbra is vár minden információt, ami segíthet az azonosításban.

Megyénkben nem ez az egyetlen tetovált holttest, aminek kilétét hatalmas rejtély övezi. Évtizedek óta nem tudni, ki az az elhunyt férfi, akit megtaláltak Dorogon. A holttest egyik jellegzetes ismertetőjegye egy érdekes tetoválás.