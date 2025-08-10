1 órája
Tatabánya legnagyobb rejtélye: egy tetovált férfi maradványai kerültek elő
Egy különös külsejű, tetovált férfi maradványai kerültek elő 2003 februárjában Tatabányán, személyazonossága azóta is ismeretlen. A holttest körülményei máig nyugtalanító részleteket hordoznak.
Hátborzongató múltidéző sorozatunkban most egy olyan ügyet idézünk fel, amely 32 éve kísérti Tatabányát. 2003. február 20-án egy férfi holttestére bukkantak a város külterületén, kilétét azóta sem sikerült megállapítani. Az arca súlyosan sérült volt, orra hiányzott, és mindössze két foga maradt. A testet több titokzatos tetoválás díszítette – köztük egy negyed körív alakú minta a bal combon, és egy elmosódott rajzolat a bal csuklón –, ami még inkább fokozza a rejtélyt. A rendőrségi iratok szerint minden apró részletet rögzítettek, de a nyomozás évtizedek óta zsákutcában van.
A tetovált holttest nyomában
A police.hu adatai szerint a férfi 171–175 cm magas, sovány testalkatú, szőkés-barna hajú volt, a fejtetőn kopaszodott. Halálakor zöld vászonkabátot viselt szürke betéttel, fekete tréningnadrágot oldalsó fehér csíkkal, valamint kék-sárga csíkos pulóvert, amelyen az olimpiai ötkarika emblémája szerepelt. Lábán barna félcipő és szürke zokni volt. A helyszínen régi újságokat, műanyag flakonokat és egy kézzel kötött sapkát is találtak. A különös ismertetőjegyek – például a tetoválások, a lábujjak aránya és a gombásan megvastagodott körmök – ellenére a holttest kiléte máig ismeretlen. Az ügy irataiban szereplő elérhetőségek szerint a Tatabányai Rendőrkapitányság továbbra is vár minden információt, ami segíthet az azonosításban.
Megyénkben nem ez az egyetlen tetovált holttest, aminek kilétét hatalmas rejtély övezi. Évtizedek óta nem tudni, ki az az elhunyt férfi, akit megtaláltak Dorogon. A holttest egyik jellegzetes ismertetőjegye egy érdekes tetoválás.
