1 órája
Halálra égett holttestet találtak az M1-es parkolójában: senki nem tudja, ki lehet
Egy autópálya melletti parkolóban történt eset máig tisztázatlan maradt. A holttest megtalálása után több kérdés merült fel, mint amennyi választ sikerült adni.
Egy férfi holttestét találták meg egy autópálya melletti parkolóban, a körülmények azonnal kérdéseket vetettek fel. A hatóságok a helyszínre siettek, de az ügy hamar olyan irányt vett, amelyre senki sem számított.
A holttest azonosítása lehetetlennek tűnt
Hátborzongató múltidéző sorozatunkban ezúttal egy rejtélyes, 1997-es esetet mutatunk be. A tűzoltókat és a rendőröket egy különös bejelentés nyomán riasztották az M1-es autópálya egyik pihenőjéhez. Mire kiértek, már csak a tűz maradványaival és egy férfi testével szembesültek. A lángokat sikerült eloltani, de az áldozat életét nem lehetett megmenteni. Ekkor még senki sem sejtette, hogy ez az eset évtizedekkel később is megoldatlan marad.
Brutális taxis gyilkosság rázta meg Tatabányát: életfogytiglant kapott a fiatal futballista
A férfi, akinek senki sem tudta a nevét
Ahogy arról, akkor a 24 Óra is beszámolt, a holttestnél semmilyen irat nem volt, így a rendőrség csak külső jegyek alapján tudott személyleírást adni. Az áldozat 176–180 centiméter magas lehetett, barna hajjal és barna szemmel. A fogazata és a lábfeje is szokatlan jegyeket mutatott: két metszőfoga nagyobb volt a többinél, a második lábujja pedig hosszabb volt, mint a nagylábujja.
Tatabánya legnagyobb rejtélye: egy tetovált férfi maradványai kerültek elő
Szlovák nyomok, furcsa részletek
A ruházata és a nála talált tárgyak alapján feltételezhető, hogy szlovákiai kötődéssel bírt. Fekete bőrmellényén a „Ziarse Závody Optovszky Mikulas” felirat szerepelt, míg egy papírlapon egy kassai cím és egy tokaji borra utaló szöveg volt olvasható. Volt nála szlovák márkájú papírzsebkendő, kulcsok, valamint egy western stílusú csizma, amelyet fém bölényfej díszített.
A rendőrség bűncselekmény gyanújával indított nyomozást, de az áldozat kiléte és a halál körülményei azóta is ismeretlenek.