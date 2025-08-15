Halálra égett holttestet találtak az M1-es parkolójában: senki nem tudja, ki lehet

Egy férfi holttestét találták meg egy autópálya melletti parkolóban, a körülmények azonnal kérdéseket vetettek fel. A hatóságok a helyszínre siettek, de az ügy hamar olyan irányt vett, amelyre senki sem számított.

A férfi holttestét az M1-es autópálya egyik parkolójában találták meg

Forrás: Shutterstock/Google Street View

A holttest azonosítása lehetetlennek tűnt

Hátborzongató múltidéző sorozatunkban ezúttal egy rejtélyes, 1997-es esetet mutatunk be. A tűzoltókat és a rendőröket egy különös bejelentés nyomán riasztották az M1-es autópálya egyik pihenőjéhez. Mire kiértek, már csak a tűz maradványaival és egy férfi testével szembesültek. A lángokat sikerült eloltani, de az áldozat életét nem lehetett megmenteni. Ekkor még senki sem sejtette, hogy ez az eset évtizedekkel később is megoldatlan marad.