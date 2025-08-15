augusztus 15., péntek

Mária névnap

17°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hátborzongató

1 órája

Halálra égett holttestet találtak az M1-es parkolójában: senki nem tudja, ki lehet

Címkék#holttest#áldozat#autópálya#bűncselekmény

Egy autópálya melletti parkolóban történt eset máig tisztázatlan maradt. A holttest megtalálása után több kérdés merült fel, mint amennyi választ sikerült adni.

Kemma.hu

Egy férfi holttestét találták meg egy autópálya melletti parkolóban, a körülmények azonnal kérdéseket vetettek fel. A hatóságok a helyszínre siettek, de az ügy hamar olyan irányt vett, amelyre senki sem számított.

holttest
A férfi holttestét az M1-es autópálya egyik parkolójában találták meg
Forrás: Shutterstock/Google Street View

A holttest azonosítása lehetetlennek tűnt

Hátborzongató múltidéző sorozatunkban ezúttal egy rejtélyes, 1997-es esetet mutatunk be. A tűzoltókat és a rendőröket egy különös bejelentés nyomán riasztották az M1-es autópálya egyik pihenőjéhez. Mire kiértek, már csak a tűz maradványaival és egy férfi testével szembesültek. A lángokat sikerült eloltani, de az áldozat életét nem lehetett megmenteni. Ekkor még senki sem sejtette, hogy ez az eset évtizedekkel később is megoldatlan marad.

A férfi, akinek senki sem tudta a nevét

Ahogy arról, akkor a  24 Óra is beszámolt, a holttestnél semmilyen irat nem volt, így a rendőrség csak külső jegyek alapján tudott személyleírást adni. Az áldozat 176–180 centiméter magas lehetett, barna hajjal és barna szemmel. A fogazata és a lábfeje is szokatlan jegyeket mutatott: két metszőfoga nagyobb volt a többinél, a második lábujja pedig hosszabb volt, mint a nagylábujja.

Szlovák nyomok, furcsa részletek

A ruházata és a nála talált tárgyak alapján feltételezhető, hogy szlovákiai kötődéssel bírt. Fekete bőrmellényén a „Ziarse Závody Optovszky Mikulas” felirat szerepelt, míg egy papírlapon egy kassai cím és egy tokaji borra utaló szöveg volt olvasható. Volt nála szlovák márkájú papírzsebkendő, kulcsok, valamint egy western stílusú csizma, amelyet fém bölényfej díszített.

A rendőrség bűncselekmény gyanújával indított nyomozást, de az áldozat kiléte és a halál körülményei azóta is ismeretlenek.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu