Ekkor érkezhet a mozikba minden idők legnépszerűbb magyar mozifilmjének a folytatása

Már gőzerővel forgatják a Hogyan tudnék élni nélküled című film második részét. A film minden idők legnépszerűbb és legnézettebb mozifilmje a hazai mozikban, amit eddig több, mint egy millióan láttak. A Demjén slágerek köré írt filmben, ismét a már megszokott főszereplőket láthatjuk majd a mozivásznon. - számolt be az origo.hu.

Forrás: teol.hu

Már zajlanak a forgatások. A film 2026-ban érkezik a hazai mozikba. „Szerelmek, csalódások, humor és dráma, egy esküvő, na meg persze rengeteg Demjén Ferenc-sláger vár majd a közönségre” – írták az alkotók. Kitértek arra is, hogy a cselekmény fő helyszíne ismét a Balaton-part lesz, ahol a régi barátok egy esküvőre készülődnek, amelyhez számos bonyodalom, félreértés és érzelmi hullámvasút kapcsolódik majd. Főszerepben ismét Ember Márk (Gergő), Törőcsik Franciska (Eszter) és Marics Peti (Gábor) szerepében. A Demjén-dalok közül sok más klasszikus mellett elhangzik majd a Mindig ugyanúgy, a Jöjj vissza, vándor, az Iskolatáska, a Várj, míg felkel majd a nap, az Ugye mi jó barátok vagyunk? és a Legyen ünnep című szerzemény is. - írja az origo.hu.

Demjén Ferenc a napokban szenvedett súlyos balesetet otthonában, amiről a kemma.hu is beszámolt.