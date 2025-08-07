augusztus 7., csütörtök

Múltidéző

46 perce

Eladó Trabant keres albérletet! - Így hirdettünk 30 éve +fotók

Eladó Trabant, albérletet keres, osztrák lambéria kapható - mondd még valakinek ez a szöveg valamit? Akkor te 30 éve olvastál még újsághirdetéseket! Mutatjuk, hogy mit!

Kemma.hu

Nem is olyan rég még kevés kommunikációs csatorna volt elérhető, így nagyobb szerepet játszott életünkben a print újság: innen tájékozódtunk, ezt használtuk, ha eladni, cserélni akartunk, vagy munkát, párt kerestünk. Ma már viccesek, olykor értelmezhetetlenek az akkori hirdetések. Mutatjuk!

Hirdetések a 24 óra lapjában 30 évvel ezelőtt
Forrás: Arcanum

Mivel az információ 30 éve sokkal lassabban terjedt, az újság volt a legmegbízhatóbb hírforrás. Fontos volt a mindennapi hírek mellett a hirdetéseket is olvasni, hiszen sok érdekes információ bújt meg a hirdetések szövegében. Lássuk!

A 90-es évek hirdetései

  • "Lakás, ház eladó", és "albérletet keresek". A hirdetési toplistát ezek vitték 30 éve. Ha szerencsénk volt, a hirdetésben telefonszám is szerepelt, így előre tájékozódhattunk az aktuális helyzetről, ha nem, bizony előfordult, hogy feleslegesen csengettünk, mert mire a helyszínre érkeztünk, eladták, vagy kiadták az ingatlant.
  • A sorban a következő az eladó autók, sőt pótkocsik kategória szerepel. Aki autót váltott, összegyűjtött egy sor újságot, bekarikázta a neki tetsző hirdetést és sorban felkereste az eladókat.
  • Az állás rovatban is népszerű volt, mind a hirdetők, mind az álláskeresők között, sokszor írásban, pályázati anyag beküldésével lehetett jelentkezni a meghirdetett pozícióra. 
  • A vegyes megnevezésű rovatba minden belefért: eladó kutya, videókamera, íróasztal, és akciók a legkülönfélébb termékekre.

Voltak nagyon különleges hirdetések is, mint például: Csincsilla prém felvásárlás,  "Osztrák lambéria", és "Banán kapható", ha éppen szezonja volt. Utóbbit tényleg csak azok értik, akik álltak még hosszú, tömött sorokban a boltok előtt, ahol pult alól árulták a banánt karácsony előtt. 

GALÉRIA: Hirdetések az újságban 30 éve (Összeállította: K.A./M.B.)

Az újsághirdetések között fontos helyet foglalt el a gyászhírek. Ma már sokan a közösségi médiában teszik közzé valami módon, ha gyászolnak egy hozzátartozót, évekkel ezelőtt a hirdetésekből tájékozódtunk arról, ha a közösség elveszített valakit.

Manapság mindezt leegyszerűsíti az okos telefonunk. Az interneten bármire rákereshetünk, az összes részlet elénk tárul, és minden témában több applikáció közül válogathatunk. Ennek ellenére a mai napig sokan ragaszkodnak az újsághoz. Az online világ sok szokást változtatott meg, a Kemma oldalán is találhat már apróhirdetéseket.

 

