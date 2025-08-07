46 perce
Eladó Trabant keres albérletet! - Így hirdettünk 30 éve +fotók
Eladó Trabant, albérletet keres, osztrák lambéria kapható - mondd még valakinek ez a szöveg valamit? Akkor te 30 éve olvastál még újsághirdetéseket! Mutatjuk, hogy mit!
Nem is olyan rég még kevés kommunikációs csatorna volt elérhető, így nagyobb szerepet játszott életünkben a print újság: innen tájékozódtunk, ezt használtuk, ha eladni, cserélni akartunk, vagy munkát, párt kerestünk. Ma már viccesek, olykor értelmezhetetlenek az akkori hirdetések. Mutatjuk!
Mivel az információ 30 éve sokkal lassabban terjedt, az újság volt a legmegbízhatóbb hírforrás. Fontos volt a mindennapi hírek mellett a hirdetéseket is olvasni, hiszen sok érdekes információ bújt meg a hirdetések szövegében. Lássuk!
A 90-es évek hirdetései
- "Lakás, ház eladó", és "albérletet keresek". A hirdetési toplistát ezek vitték 30 éve. Ha szerencsénk volt, a hirdetésben telefonszám is szerepelt, így előre tájékozódhattunk az aktuális helyzetről, ha nem, bizony előfordult, hogy feleslegesen csengettünk, mert mire a helyszínre érkeztünk, eladták, vagy kiadták az ingatlant.
- A sorban a következő az eladó autók, sőt pótkocsik kategória szerepel. Aki autót váltott, összegyűjtött egy sor újságot, bekarikázta a neki tetsző hirdetést és sorban felkereste az eladókat.
- Az állás rovatban is népszerű volt, mind a hirdetők, mind az álláskeresők között, sokszor írásban, pályázati anyag beküldésével lehetett jelentkezni a meghirdetett pozícióra.
- A vegyes megnevezésű rovatba minden belefért: eladó kutya, videókamera, íróasztal, és akciók a legkülönfélébb termékekre.
Voltak nagyon különleges hirdetések is, mint például: Csincsilla prém felvásárlás, "Osztrák lambéria", és "Banán kapható", ha éppen szezonja volt. Utóbbit tényleg csak azok értik, akik álltak még hosszú, tömött sorokban a boltok előtt, ahol pult alól árulták a banánt karácsony előtt.
GALÉRIA: Hirdetések az újságban 30 éve (Összeállította: K.A./M.B.)
Az újsághirdetések között fontos helyet foglalt el a gyászhírek. Ma már sokan a közösségi médiában teszik közzé valami módon, ha gyászolnak egy hozzátartozót, évekkel ezelőtt a hirdetésekből tájékozódtunk arról, ha a közösség elveszített valakit.
Manapság mindezt leegyszerűsíti az okos telefonunk. Az interneten bármire rákereshetünk, az összes részlet elénk tárul, és minden témában több applikáció közül válogathatunk. Ennek ellenére a mai napig sokan ragaszkodnak az újsághoz. Az online világ sok szokást változtatott meg, a Kemma oldalán is találhat már apróhirdetéseket.