Eladó Trabant keres albérletet! - Így hirdettünk 30 éve +fotók

Nem is olyan rég még kevés kommunikációs csatorna volt elérhető, így nagyobb szerepet játszott életünkben a print újság: innen tájékozódtunk, ezt használtuk, ha eladni, cserélni akartunk, vagy munkát, párt kerestünk. Ma már viccesek, olykor értelmezhetetlenek az akkori hirdetések. Mutatjuk!

Hirdetések a 24 óra lapjában 30 évvel ezelőtt

Forrás: Arcanum

Mivel az információ 30 éve sokkal lassabban terjedt, az újság volt a legmegbízhatóbb hírforrás. Fontos volt a mindennapi hírek mellett a hirdetéseket is olvasni, hiszen sok érdekes információ bújt meg a hirdetések szövegében. Lássuk!

A 90-es évek hirdetései

"Lakás, ház eladó", és "albérletet keresek". A hirdetési toplistát ezek vitték 30 éve. Ha szerencsénk volt, a hirdetésben telefonszám is szerepelt, így előre tájékozódhattunk az aktuális helyzetről, ha nem, bizony előfordult, hogy feleslegesen csengettünk, mert mire a helyszínre érkeztünk, eladták, vagy kiadták az ingatlant.

A sorban a következő az eladó autók, sőt pótkocsik kategória szerepel. Aki autót váltott, összegyűjtött egy sor újságot, bekarikázta a neki tetsző hirdetést és sorban felkereste az eladókat.

Az állás rovatban is népszerű volt, mind a hirdetők, mind az álláskeresők között, sokszor írásban, pályázati anyag beküldésével lehetett jelentkezni a meghirdetett pozícióra.

A vegyes megnevezésű rovatba minden belefért: eladó kutya, videókamera, íróasztal, és akciók a legkülönfélébb termékekre.

Voltak nagyon különleges hirdetések is, mint például: Csincsilla prém felvásárlás, "Osztrák lambéria", és "Banán kapható", ha éppen szezonja volt. Utóbbit tényleg csak azok értik, akik álltak még hosszú, tömött sorokban a boltok előtt, ahol pult alól árulták a banánt karácsony előtt.