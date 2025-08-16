Ezek a virágok bizony nagyon fogynak - Mutatjuk 2025 legdivatosabbait

Minden évnek megvannak a legnépszerűbb virágai, mi pedig kíváncsiak voltunk idén mik ezek. A hibiszkusz is közéjük tartozik. Juhász Tamás, a tatabányai Oázis Kertészet munkatársa beszélt nekünk a kelendő növényekről és azoknak tulajdonságairól.

Juhász Tamás a hibiszkuszok fajtáiról beszélt

Fotó: Hagymási Bence

A hibiszkusz a népszerű virágok közé tartozik

Tamás elmondta, hogy Magyarországon egyre gyakrabban találkozni különféle pálmafajtákkal. Ezeknek a tulajdonságaik is egészen eltérőek lehetnek.

– Mivel az éghajlatunk egyre inkább mediterrán jelleget ölt, ezért pálmákat is árulunk, mivel már igény van rá. Mostanra természetes lett, hogy minden kertbe pálmát ültetnek. A kínai kenderpálmák eddig is megéltek itt, ezek a példányok ugyanis a -17 fokot is bírják.

Érdemes a szívrügyet védeni télen, mert ha a belefolyó csapadék belefagy, akkor az kárt tud tenni és a pálma nem olyan, mint bármelyik másik növény, hogy kihajt, hanem annak vége, akár a 4 méteres fának is.

–A mocsári hibiszkusz is rendkívül népszerű mostanában. Három stílusú hibiszkusz van, ezeket mi is forgalmazzuk, az egyik a kínai hibiszkusz, ő 10 fokig bírja, ezért szoktam dézsába javasolni, és télre bevinni. Örökzöld, egész nyáron virágzik. Az előbb említett mocsári hibiszkusz évelő, télre visszahúzódik, viszont a virága háromszor akkora, egy virág akár a 30 centit is elérheti. Illetve ott van még a kerti hibiszkusz, ami teljesen télálló, ha kirakod, nem fagy meg - sorolta a tanácsokat Tamás.

Selyemmirtusz és bugás hortenzia

–Ami ezeken kívül nagyon divatos mostanában, az a selyemmirtusz - épp most is ezt kereste egy vásárló-,egy kicsit fagyérzékeny, ezért a fiatalabb növényeket takarni szokták, mert az első pár évben visszafagyhat. Utána is persze, de amikor már óriásira megnő a bokor, már nincs akkora jelentősége, hogy visszafagy a hajtás vége. Alapvetően nem kényes növény, a fagyra lenne az, de mivel mostanában nem igazán vannak telek, ez a veszély nem fenyeget. Budapesten az Elte Füvészkertben a 2-3-4 méteres fák gyönyörűen virágban vannak.Ő egy kisebb változata a hibiszkuszoknak. A bugás hortenzia is a nagyon kedveltek közé tartozik, ezekből nem tudunk eleget rendelni