augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

33°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Növények

2 órája

Ezek a virágok bizony nagyon fogynak - Mutatjuk 2025 legdivatosabbait

Címkék#hibiszkusz#juhász tamás#pálma#virág

Utánajártunk, mik 2025 legnépszerűbb virágai. A hibiszkusz mellett sok egyéb fajta is kapós. Mutatjuk, mik ezek!

Gábos Orsolya

Minden évnek megvannak a legnépszerűbb virágai, mi pedig kíváncsiak voltunk idén mik ezek. A hibiszkusz is közéjük tartozik. Juhász Tamás, a tatabányai Oázis Kertészet munkatársa beszélt nekünk a kelendő növényekről és azoknak tulajdonságairól.

hibiszkusz
Juhász Tamás a hibiszkuszok fajtáiról beszélt
Fotó: Hagymási Bence

A hibiszkusz a népszerű virágok közé tartozik

Tamás elmondta, hogy Magyarországon egyre gyakrabban találkozni különféle pálmafajtákkal. Ezeknek a tulajdonságaik is egészen eltérőek lehetnek.

– Mivel az éghajlatunk egyre inkább mediterrán jelleget ölt, ezért pálmákat is árulunk, mivel már igény van rá. Mostanra természetes lett, hogy minden kertbe pálmát ültetnek. A kínai kenderpálmák eddig is megéltek itt, ezek a példányok ugyanis a -17 fokot is bírják. 

Érdemes a szívrügyet védeni télen, mert ha a belefolyó csapadék belefagy, akkor az kárt tud tenni és a pálma nem olyan, mint bármelyik másik növény, hogy kihajt, hanem annak vége, akár a 4 méteres fának is. 

–A mocsári hibiszkusz is rendkívül népszerű mostanában. Három stílusú hibiszkusz van, ezeket mi is forgalmazzuk, az egyik a kínai hibiszkusz, ő 10 fokig bírja, ezért szoktam dézsába javasolni, és télre bevinni. Örökzöld, egész nyáron virágzik. Az előbb említett mocsári hibiszkusz évelő, télre visszahúzódik, viszont a virága háromszor akkora, egy virág akár a 30 centit is elérheti. Illetve ott van még a kerti hibiszkusz, ami teljesen télálló, ha kirakod, nem fagy meg - sorolta a tanácsokat Tamás.

Selyemmirtusz és bugás hortenzia

–Ami ezeken kívül nagyon divatos mostanában, az a selyemmirtusz - épp most is ezt kereste egy vásárló-,egy kicsit fagyérzékeny, ezért a fiatalabb növényeket takarni szokták, mert az első pár évben visszafagyhat. Utána is persze, de amikor már óriásira megnő a bokor, már nincs akkora jelentősége, hogy visszafagy a hajtás vége. Alapvetően nem kényes növény, a fagyra lenne az, de mivel mostanában nem igazán vannak telek, ez a veszély nem fenyeget. Budapesten az Elte Füvészkertben a 2-3-4 méteres fák gyönyörűen virágban vannak.Ő egy kisebb változata a hibiszkuszoknak. A bugás hortenzia is a nagyon kedveltek közé tartozik, ezekből nem tudunk eleget rendelni

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu