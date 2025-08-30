Szellemfalu és rejtélyes várrom csalogat az erdőbe: felfedezetlen kincseket rejt a Vértes és a Gerecse

A nyár elmúltával a fák hol arany, hol bíbor színekben pompáznak. Ebben az időszakban a táj megváltozik, és a hétvégi kirándulás során teljesen más arcát mutatja a természet, mint amit megszoktunk. De mi a helyzet azokkal a rég elfeledett csodákkal, amelyeket ritkán tekint meg emberi szem? Járjunk utána annak az 5 kevésbé látogatott helynek, amelyek megérdemelnék a figyelmet! Ezek a legjobb kirándulóhelyek a környéken!

A hétvégi kirándulás ennyire még sosem volt kalandos!

Forrás: Kemma.hu

János-forrás, a hétvégi kirándulás legközelebbi célpontja

Ez a kis erdei forrás, bár közel van a városhoz, de híre fel sem veheti a harcot a felette nem sokkal fészkelő Turul-emlékművel, vagy a Szelim-barlanggal. A terméskövekből emelt támfalakkal körülölelt medencében található a hideg vízű forrás kifolyója. A forrás legendája még a tatár-időkre nyúlik vissza, a körülötte kiépített pihenőhely pedig abszolút alkalmassá teszi a helyet, egy remek kikapcsolódásra. Melegebb napokon aligha találsz jobb hűsölőhelyet.

A János-forrás igazán megérdemel egy hétvégi kirándulást

Fotó: Petrovics Milán

Vitányvár

Na ez valami, amit mindenkinek látnia kell! A várak elengedhetetlen történelmi részei Magyarországnak, ebből kifolyólag kultikusak is. Ki ne hallott volna az egri vagy a Sümegi-várról? A számtalan várhíresség mellett a Tatabánya mellett álló Vitányvár kanyarban sincs, ha látogatottságról van szó. A 13. században épült, viszonylag kisméretű vár végigharcolta a török időket, sokszor gazdát is cserélt. Ám a végül a magyar várkapitány döntése alapján a várat felrobbantották, hogy ne kerülhessen újra török kézre. Az évszázadok során nem lett felújítva, ezért már csak emlékét őrzi egykori dicsőségének, de így is csodálatos. Ha még nem láttad, mindenképp nézd meg! Könnyed erdei túraútvonal vezet fel, egészen a várkapuig.

A Vitányvár romjai kiemelkednek a fák közül, mégsem látja senki

Fotó: Petrovics Milán / Forrás: 24 Óra

Avilai Szent Teréz kápolna, Kőhányáspuszta

Jó pár éve megírtuk már, hogy milyen az élet a vármegyehatár szélén fekvő Kőhányáson. Kevés lakó, alig létező infrastruktúra, de a környezet ettől még fantasztikus! A természet kedvelőinek való vidék ez, a maga tiszta levegőjével, rengeteg növényével, és a két évszázaddal ezelőtti falusi hangulattal. A kápolnát 2013-ban újította fel a Vértesi Erdő Zrt. Kicsiny múltidézőként áll ott egymagában, a városi ember által megszokott környezettől távol.