Ajánlat 21 perce

Ne fizess többet! Ezek most a legolcsóbb gyümölcsök a boltokban

Ezúttal is érdemes figyelni a bolti akciókat, hiszen rengeteg gyümölcs most jelentősen olcsóbb. A heti akciók több üzletláncnál is hatalmas kedvezményekkel csábítanak.

Az augusztus 4-től kezdődő heti akciók igazán kedvező ajánlatokat tartogatnak mindazoknak, akik szeretnének spórolni a nagybevásárláson. A Lidl, Tesco, Penny és Aldi is komoly árengedményekkel rukkolt elő, különösen a gyümölcsök terén. Heti akciók: minden olcsó gyümölcs egy helyen

Fotó: bbernard / Forrás: Shutterstock

Heti akciók: pénztárcabarát gyümölcsök A Penny Marketben például a csomagolt áfonya csak 499 forint, a szőlő 799 forint, az alma kilója 1199 forint helyett csak 899 forint. A mézdinnyére 40%-os akció van, ami így csak 599 forint kilója, de akciós a mangó (499 forint) és a grapefruit is (599 forint/kilogramm). A Lidlnél akciós a barack, és csak 1199 forint/kilója, valamint a Gália dinnye is, ami 599 forint/kilogramm. Továbbá akciós a mangó (599 forint, de minden második féláron van), az avokádó (399 forint, de minden második féláron van), a Cantaloupe dinnye (449 forint), a Saturn barack (1199 forint), a mag nélküli piros szőlő (799 forint), a görögdinnye (199 forint/kilogramm) és a sárgabarack (Lidl Plusszal csak 1299 forint).

Az Aldiban az áfonya 41 százalékos akció után csak 699 forint, míg az őszibarack 28 százalékos akció után csak 999 forint/kilogramm. Emellett hamarosan olcsóbb lesz a szőlő, méghozzá 46 százalékkal (799 forint lesz kilója), a szilva (30 százalékos árzuhanás után mindössze 699 forint), valamint a sárgadinnye is (499 forint/kilogramm). A Tescóban a görögdinnyére 25 százalékos akció van, ami így csak 149 forint/kilója, míg a nektarinra 31 százalékos a kedvezmény, ami így 1099 forint/kilogramm.

