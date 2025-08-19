augusztus 19., kedd

Friss fertőzés-adatok: terjed a hepatitisz és a szalmonella, tovább fertőz a Dengue-láz

Friss adatokat közölt a járványügyi helyzetről a hatóság. Az országos összesítésben a hepatitisz is megjelent.

Kemma.hu

Az augusztus 4-10. közötti időszakban nem regisztráltak nem jelentettek tömeges, közösségi gastroenteritis-járványt – derült ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti járványügyi adatokat mutató összefoglalójából. Felütötte a fejét viszont a hepatitisz.

Diagnostician,Holding,In,Hand,A,Positive,Hepatitis,A,Test, hepatitisz
Hepatitisz és a szalmonella is felütötte a fejét nálunk
Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Járványügyi helyzet Magyarországon: itt vannak a legfrissebb adatok

Mint írták, a védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül 2 pertussis megbetegedés gyanúját jelentették. A betegek közül egy volt csecsemő és egy fő tartozott a 10-14 éves korcsoportba. Az elvégzett mikrobiológiai vizsgálatok mindkét betegnél megerősítették a klinikai diagnózist. Tárgyhéten egy import eredetű nyugat-nílusi láz megbetegedést diagnosztizáltak. A beteg egy Pest vármegyében élő 57 éves férfibeteg, aki a betegség lappangási idejében Olaszországban tartózkodott. 

A 32. héten három vírusos haemorrhagiás-láz megbetegedést vettek nyilvántartásba, a laboratóriumi vizsgálatok mindhárom betegnél a Dengue-vírust azonosították kórokozóként. Egy Hajdú-Bihar vármegyében élő 50 éves férfi és egy 46 éves nő a betegség lappangási idejében a Maldív-szigeteken, valamint egy a fővárosban élő 51 éves nő Balin tartózkodott a betegség lappangási idejében és ott akvirálták a fertőzést.

Terjed a hepatitisz és a szalmonella

Az országos adatok mellett a vármegyei számokat is ismertették. Mint a táblázatból kiderült, a 32. héten szalmonellával 3 embert, Campylobacter-fertőzéssel (hasmenéssel, lázzal és gyomorgörcsös panaszokkal járó megbetegedés) 4 embert diagnosztizáltak, emellett 2 ember kapta el a hepatitisz A fertőzést, valamint 1 ember a bárányhimlőt Komárom-Esztergomban.

A tárgyhéten regisztrált fertőző megbetegedések számát Magyarországon és megyékre lebontva ERRE A LINKRE kattintva érhető el.

A fertőző betegségek ellen több módon is lehet védekezni. A cseppfertőzéssel terjedőek esetében segít a megelőzésben a higiénés szabályok betartása, a gyakori kézmosás, fertőtlenítők használata, tüsszentés és köhögés esetén a száj és orr eltakarása (lehetőleg zsebkendővel). Azon fertőzések esetében, amire létezik védőoltás, érdemes azokat beadatni, mivel az Európai Vakcinázási Információs Portálon található adatok szerint a védőoltás nem csak az oltottakat, hanem az oltatlan embereket is védi a közösségben azáltal, hogy csökkenti a fertőzésnek való kitettség kockázatát. Ez a jelenség a közösségi immunitás, más néven a nyájimmunitás. 

 

