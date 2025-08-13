43 perce
Kétszer adták el a család helyjegyeit, MÁV-bakival indult a nyári utazás
Olvasónk három kisgyermekével utazott július elején a Hortobágy EC-vel Bécsből Tatabányára, ahol több kellemetlen meglepetés is érte őket. A MÁV válasza szerint nem történt hiba a helyjegy értékesítésekor.
Tömött vonaton, 30 fokos hőségben még július elején utazott olvasónk Bécsből Tatabányára a Hortobágy EC-vel, amire helyjegy váltása is kötelező volt. Az első meglepetés akkor érte, amikor kiderült, hogy a jegyeken szereplő termes kocsi helyett fülkés kocsiba szóltak a helyeik. Már akkor érezte, hogy a zárt, szűk térben nehéz lesz helyben tartani a három kisgyereket, azonban az út még tartogatott számukra meglepetést.
Azon már meg sem lepődött, hogy a 30 fokos melegben a légkondicionáló csak időszakosan működött, így az utasok kénytelenek voltak kinyitni az ajtót, hogy levegőt kapjanak. Az útra hozott hideg innivaló gyorsan elfogyott, három gyerekkel a büfékocsiig eljutni felért volna egy kalandtúrával. Már ha egyáltalán volt büfékocsi csatolva a nemzetközi szerelvényhez.
Eladták újra a helyjegyet?
Azonban a legnagyobb meglepetés Magyarországra érve érte: olyan utasok szálltak fel, akik ugyanarra a négy ülőhelyre rendelkeztek érvényes jeggyel, amelyeket olvasónk családja már megvásárolt indulás előtt közel egy héttel. Csak a többi utas jóindulatának köszönhető, hogy végül fennakadás nélkül érték el Tatabányát.
– Ahogyan én, a többi utas is a MÁV applikációján vásárolta meg a jegyeket. Csak a Magyarországon felszállt utasok aznap reggel váltották meg a helyjegyeket, amiket a rendszer közel egy héttel korábban nekünk is eladott – magyarázta olvasónk, aki meg is mutatta a jegyeiket, amik a 414-es kocsi 74-75-76-77 ülésére szóltak. – Szerencsére mindenki nagyon megértő volt és miután tisztáztuk a helyzetet a helyünkön maradhattunk. Mindannyian Budapestig utaztak, így az út felét állták végig a szűk folyosón, ugyanis az összes fülke tele volt. Nagyon kellemetlen volt az egész helyzet – tette hozzánk az édesanya.
Megkérdeztük a MÁV-ot, hogyan fordulhatott elő, hogy ugyanazt a helyeket értékesítették többször is. Megadtuk nekik a vonat indulási idejét, illetve az érintett helyek számát, hogy könnyebben betudják azonosítani azokat. Mint kiderült e-mailünket a vasúttársaság tűzfala megfogta, így az akkor nem ért célba. Ezért csak újbóli megkeresésünk után érkezett meg a MÁV válasza.
Válaszolt a MÁV
– A július 6-i, vasárnapi Hortobágy EuroCity vonat szerelvény összeállítása sajnos megváltozott az indulás előtt. A jegyeladási rendszer ilyenkor érzékeli, hogy más típusú személykocsi közlekedik, így a korábban vásárolt jegyeket áthelyezi másik, szabadon lévő ülésre – magyarázták válaszukban. A vasúttársaság szerint ez viszont nem jelenti azt, hogy ilyenkor két utas számára lett eladva az azonos helyjegy.
– A kocsitípus módosításkor a program automatikusan helyezi át a foglalásokat a régi típusból az újba. Kérjük, utasainkat, ha utazás közben bármilyen hasonló probléma merül fel, forduljanak jegyvizsgáló kollégáinkhoz, akik készségesen segítenek az ülőhely biztosításában. A kellemetlenségért ezúton is elnézést kérünk utasunktól.