augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

32°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kellemetlen utazás

43 perce

Kétszer adták el a család helyjegyeit, MÁV-bakival indult a nyári utazás

Címkék#család#Tatabánya#Hortobágy EC#vonat#helyjegy#hőség

Olvasónk három kisgyermekével utazott július elején a Hortobágy EC-vel Bécsből Tatabányára, ahol több kellemetlen meglepetés is érte őket. A MÁV válasza szerint nem történt hiba a helyjegy értékesítésekor.

Goletz-DeáK Viktória

Tömött vonaton, 30 fokos hőségben még július elején utazott olvasónk Bécsből Tatabányára a Hortobágy EC-vel, amire helyjegy váltása is kötelező volt. Az első meglepetés akkor érte, amikor kiderült, hogy a jegyeken szereplő termes kocsi helyett fülkés kocsiba szóltak a helyeik. Már akkor érezte, hogy a zárt, szűk térben nehéz lesz helyben tartani a három kisgyereket, azonban az út még tartogatott számukra meglepetést. 

Olvasónk három kisgyermekével utazott július elején a Hortobágy EC-vel Bécsből Tatabányára, ahol több kellemetlen meglepetés is érte őket. A MÁV válasza szerint nem történt hiba a helyjegy értékesítésekor.
Olvasónk megmutatta, hogy szerinte mely helyjegyeket adta el a MÁV kétszer a Hortobágyi EC-n Bécsből Tatabányáig
Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Azon már meg sem lepődött, hogy a 30 fokos melegben a légkondicionáló csak időszakosan működött, így az utasok kénytelenek voltak kinyitni az ajtót, hogy levegőt kapjanak. Az útra hozott hideg innivaló gyorsan elfogyott, három gyerekkel a büfékocsiig eljutni felért volna egy kalandtúrával. Már ha egyáltalán volt büfékocsi csatolva a nemzetközi szerelvényhez. 

Eladták újra a helyjegyet? 

Azonban a legnagyobb meglepetés Magyarországra érve érte: olyan utasok szálltak fel, akik ugyanarra a négy ülőhelyre rendelkeztek érvényes jeggyel, amelyeket olvasónk családja már megvásárolt indulás előtt közel egy héttel. Csak a többi utas jóindulatának köszönhető, hogy végül fennakadás nélkül érték el Tatabányát.

– Ahogyan én, a többi utas is a MÁV applikációján vásárolta meg a jegyeket. Csak a Magyarországon felszállt utasok aznap reggel váltották meg a helyjegyeket, amiket a rendszer közel egy héttel korábban nekünk is eladott – magyarázta olvasónk, aki meg is mutatta a jegyeiket, amik a 414-es kocsi 74-75-76-77 ülésére szóltak. – Szerencsére mindenki nagyon megértő volt és miután tisztáztuk a helyzetet a helyünkön maradhattunk. Mindannyian Budapestig utaztak, így az út felét állták végig a szűk folyosón, ugyanis az összes fülke tele volt. Nagyon kellemetlen volt az egész helyzet – tette hozzánk az édesanya. 

Megkérdeztük a MÁV-ot, hogyan fordulhatott elő, hogy ugyanazt a helyeket értékesítették többször is. Megadtuk nekik a vonat indulási idejét, illetve az érintett helyek számát, hogy könnyebben betudják azonosítani azokat. Mint kiderült e-mailünket a vasúttársaság tűzfala megfogta, így az akkor nem ért célba. Ezért csak újbóli megkeresésünk után érkezett meg a MÁV válasza. 

Válaszolt a MÁV

– A július 6-i, vasárnapi Hortobágy EuroCity vonat szerelvény összeállítása sajnos megváltozott az indulás előtt. A jegyeladási rendszer ilyenkor érzékeli, hogy más típusú személykocsi közlekedik, így a korábban vásárolt jegyeket áthelyezi másik, szabadon lévő ülésre – magyarázták válaszukban. A vasúttársaság szerint ez viszont nem jelenti azt, hogy ilyenkor két utas számára lett eladva az azonos helyjegy. 

– A kocsitípus módosításkor a program automatikusan helyezi át a foglalásokat a régi típusból az újba. Kérjük, utasainkat, ha utazás közben bármilyen hasonló probléma merül fel, forduljanak jegyvizsgáló kollégáinkhoz, akik készségesen segítenek az ülőhely biztosításában. A kellemetlenségért ezúton is elnézést kérünk utasunktól.  

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu