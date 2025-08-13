Kétszer adták el a család helyjegyeit, MÁV-bakival indult a nyári utazás

Tömött vonaton, 30 fokos hőségben még július elején utazott olvasónk Bécsből Tatabányára a Hortobágy EC-vel, amire helyjegy váltása is kötelező volt. Az első meglepetés akkor érte, amikor kiderült, hogy a jegyeken szereplő termes kocsi helyett fülkés kocsiba szóltak a helyeik. Már akkor érezte, hogy a zárt, szűk térben nehéz lesz helyben tartani a három kisgyereket, azonban az út még tartogatott számukra meglepetést.

Olvasónk megmutatta, hogy szerinte mely helyjegyeket adta el a MÁV kétszer a Hortobágyi EC-n Bécsből Tatabányáig

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Azon már meg sem lepődött, hogy a 30 fokos melegben a légkondicionáló csak időszakosan működött, így az utasok kénytelenek voltak kinyitni az ajtót, hogy levegőt kapjanak. Az útra hozott hideg innivaló gyorsan elfogyott, három gyerekkel a büfékocsiig eljutni felért volna egy kalandtúrával. Már ha egyáltalán volt büfékocsi csatolva a nemzetközi szerelvényhez.

Eladták újra a helyjegyet?

Azonban a legnagyobb meglepetés Magyarországra érve érte: olyan utasok szálltak fel, akik ugyanarra a négy ülőhelyre rendelkeztek érvényes jeggyel, amelyeket olvasónk családja már megvásárolt indulás előtt közel egy héttel. Csak a többi utas jóindulatának köszönhető, hogy végül fennakadás nélkül érték el Tatabányát.

– Ahogyan én, a többi utas is a MÁV applikációján vásárolta meg a jegyeket. Csak a Magyarországon felszállt utasok aznap reggel váltották meg a helyjegyeket, amiket a rendszer közel egy héttel korábban nekünk is eladott – magyarázta olvasónk, aki meg is mutatta a jegyeiket, amik a 414-es kocsi 74-75-76-77 ülésére szóltak. – Szerencsére mindenki nagyon megértő volt és miután tisztáztuk a helyzetet a helyünkön maradhattunk. Mindannyian Budapestig utaztak, így az út felét állták végig a szűk folyosón, ugyanis az összes fülke tele volt. Nagyon kellemetlen volt az egész helyzet – tette hozzánk az édesanya.