Rendőrség helikopter Tatabánya felett - sörözött a sofőr vezetés közben

Mint nemrég írtuk: rendőrségi helikoptert is bevetettek nemrég Tatabánya környékén, ugyanis fokozott ellenőrzés végeztek az M1-autópálya ezen szakaszán is. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrkapitányság részletesen beszámolt az akcióról.

Forrás: Facebook/KE Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Helikopterrel is ellenőriztek

Hat különböző hatóság fogott össze egy ellenőrzésre az M1-es autópálya Komárom-Esztergom vármegyei szakaszán augusztus 6-án szerdán, a közlekedés biztonságáért és a szabályszegők kiszűrése érdekében, írta Facebook-posztjában a rendőrség.

Az akcióban részt vett az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság - OIF, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is, illetve a Készenléti Rendőrség Légirendészeti Szolgálatának helikopterét vetették be az ellenőrzés során.

Pofátlan sofőrt is fogtak

Egy igazán vakmerő és ittas sofőrt is sikerült nyakon csípniük. Az 58 éves autós vezetés közben itta a sörét, így haladt el a rendőrautó mellett. Amikor a rendőrök megállították és a szondát is megfújta, bevallotta: nemcsak útközben, hanem indulás előtt is ivott. A férfi szondáztatás után 156 ezer forintos bírságot kapott.

Az akció során emellett hét alkalommal előzési tilalom megsértése, egyszer megállási tilalom figyelmen kívül hagyása, valamint három esetben kézben tartott mobiltelefon használata miatt intézkedtek a rendőrök.