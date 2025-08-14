Jön az Otthon Start Program - így vágj bele a házfelújításba

Az otthonunk több, mint négy fal – ez az a hely, ahol élünk, feltöltődünk, és ahol a mindennapjaink zajlanak. Egyre többen vágnak bele kisebb-nagyobb házfelújításba, legyen szó festésről, burkolatcseréről, energiatakarékos megoldások beépítéséről vagy teljes átalakításról.

Házfelújítás és az Otthon Start Program - mire figyeljünk?

Fotó: Rafa Jodar / Forrás: Getty Images

Házfelújítás - miért érdemes most rajta elgondolkodni?

Most különösen időszerű a felújítás és az otthonteremtés gondolata, hiszen hamarosan indul az Otthon Start Program, amely támogatásokkal és kedvezményekkel segíti a családokat a lakásvásárlásban és korszerűsítésben. Ez sokak számára jelentheti a kezdőlökést, hogy régóta dédelgetett terveiket megvalósítsák.

Friss piaci helyzet Komárom-Esztergom megyében

A megyében jelenleg élénk az ingatlanpiac, a kínálat és az árak folyamatosan változnak. Komáromban az átlagos négyzetméterár ~756 000 Ft, Esztergomban pedig ~645 000 Ft. A lakások esetében a komáromi árak ~827 000 Ft/m² körül mozognak, míg a házak olcsóbban, átlagosan ~540 000 Ft/m²-ért érhetők el. Esztergomban a lakások ára magasabb, ~916 000 Ft/m², a házak viszont közel azonos árszinten vannak a komáromiakkal.

A 25 millió forint alatti lakások aránya az elmúlt években jelentősen csökkent, 2022-ben még a kínálat 44%-át tették ki, 2025-re viszont ez az érték már csak 23% – vagyis a megfizethetőbb árkategória egyre szűkül. Az árak emelkedése a megyében is látványos: Komáromban az elmúlt fél évben ~8%, Esztergomban pedig ~17% volt a növekedés.

Az Otthon Start Program fellendíti az ingatlanpiacot

Az Otthon Start Program

Szeptember 1-jétől országos szinten elérhető lesz az Otthon Start program, amely fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt kínál akár 25 éves futamidővel, legfeljebb 50 millió forintig. A program előnye, hogy nem feltétel sem a házasság, sem a gyermekvállalás, korhatár sincs, és elegendő akár 10 százalék önerő is a hitel igényléséhez. Ez a konstrukció nemcsak új építésű, hanem felújításra szoruló házak megvásárlását is lehetővé teszi, így sokak számára nyithatja meg az utat egy saját, személyre szabott otthon felé.

Egy kis inspiráció

Kiss-Rétegi Tícia és férje nemrégiben vásároltak házat, és a TikTokon mesélnek az otthonteremtés során felmerülő problémákról, nehézségekről és döntési helyzetekről. Őszinte, közvetlen stílusban osztják meg tapasztalataikat, ezzel sokak számára segítve a felújításra vagy vásárlásra készülőket.