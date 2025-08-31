Hatoslottó sorsolás: több száz milliót értek a szerencsés számok

Azok után, hogy a hét közepén öten is elvitték a Skandináv lottó főnyereményét, a hétvégén minden szempár az augusztus 31-i Hatoslottó sorsolásra figyelt. A tét nem volt kisebb, mint 230 millió forint. A húzást a Duna TV-n ismét élőben közvetítette. Lássuk, mivel lehetett ezúttal nyerni!

Kihúzták a hatoslottó nyerőszámait a 35. játékhéten

Forrás: Szerencsejáték Zrt.

Ezek lettek a Hatoslottó 35. heti nyerőszámai:

4, 21, 25, 33, 39, 41

A nyeremények:

6 találat: nem volt

5 találat: 40 darab - 319 ezer 515 forint

4 találat: 1910 darab - 6690 forint

3 találat: 30 539 darab - 2545 forint

További információ a Szerencsejáték oldalán.