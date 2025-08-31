augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

21°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerencsejáték

2 órája

Hatoslottó sorsolás: több száz milliót értek a szerencsés számok

Címkék#Hatoslottó#Szerencsejáték#számok#telitalálat#nyeremény

Telitalálat esetén akár 230 millió forintot is hazavihetett a szerencsés nyertes a 35. játékheti sorsoláson. Íme a Hatoslottó nyerőszámai.

Kemma.hu

Azok után, hogy a hét közepén öten is elvitték a Skandináv lottó főnyereményét, a hétvégén minden szempár az augusztus 31-i Hatoslottó sorsolásra figyelt. A tét nem volt kisebb, mint 230 millió forint. A húzást a Duna TV-n ismét élőben közvetítette. Lássuk, mivel lehetett ezúttal nyerni!

A Szerencsejáték Zrt. egyik lottózója, hatoslottó
Kihúzták a hatoslottó nyerőszámait a 35. játékhéten
Forrás: Szerencsejáték Zrt.

Ezek lettek a Hatoslottó 35. heti nyerőszámai:

4, 21, 25, 33, 39, 41 

A nyeremények:
6 találat: nem volt
5 találat: 40 darab - 319 ezer 515 forint
4 találat:  1910 darab - 6690 forint
3 találat: 30 539 darab - 2545 forint

További információ a Szerencsejáték oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu