Szerencsejáték
2 órája
Hatoslottó sorsolás: több száz milliót értek a szerencsés számok
Telitalálat esetén akár 230 millió forintot is hazavihetett a szerencsés nyertes a 35. játékheti sorsoláson. Íme a Hatoslottó nyerőszámai.
Azok után, hogy a hét közepén öten is elvitték a Skandináv lottó főnyereményét, a hétvégén minden szempár az augusztus 31-i Hatoslottó sorsolásra figyelt. A tét nem volt kisebb, mint 230 millió forint. A húzást a Duna TV-n ismét élőben közvetítette. Lássuk, mivel lehetett ezúttal nyerni!
Ezek lettek a Hatoslottó 35. heti nyerőszámai:
4, 21, 25, 33, 39, 41
A nyeremények:
6 találat: nem volt
5 találat: 40 darab - 319 ezer 515 forint
4 találat: 1910 darab - 6690 forint
3 találat: 30 539 darab - 2545 forint
További információ a Szerencsejáték oldalán.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre