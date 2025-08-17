Kihúzták a 10. legnagyobb hatoslottó nyereményt

Telitalálat született Magyarország második legnépszerűbb lottójátékán a hatoslottón. A szerencsés nyertes a hatoslottó vasárnapi sorsolásán 1.39 milliárd forinttal lett gazdagabb. Ami a 10-ik legnagyobb nyeremény a játékban eddig.

Kihúzták a hatoslottó nyerőszámait

Forrás: Szerencsejáték Zrt.

Ezek a hatoslottó nyerő számai

Szerencsét hozott a dupla 10-es valakinek, 10 hete halmozódott a főnyeremény a hatoslottón és a 10. legnagyobb nyeremény várta a játékosokat. Az augusztus 17-i vasárnapi sorsoláson egy szerencsés játékos 1 milliárd 399 millió 223 ezer 625 forintot vihet haza. A hatoslottó nyerőszámai: 5, 15, 29, 33, 37, és 44-es számok.

A főnyereményt megnyerő játékosnak egy fontos dolga van: a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül fel kell hívja a nemzeti lottótársaságnál az úgynevezett nagynyertes-vonalat, amely a szerencsejatek.hu oldalán található meg.

