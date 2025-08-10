Tíz hete nincs telitalálat a hatoslottón – mutatjuk a nyerőszámokat

Vasárnap ismét izgatottan figyelték a játékosok a hatoslottó sorsolását, hátha most az ő számaik hozzák el a szerencsét. Ezúttal azonban a legnagyobb nyeremény ismét gazdátlan maradt.

Kihúzták a hatoslottó nyerőszámait a 32. játékhéten

Forrás: Szerencsejáték Zrt.

A hatoslottó ezen heti sorsolása

A hatoslottó ezen heti sorsolásán ismét nem született telitalálat, így már tíz hete nem volt hatos találat Magyarországon. A főnyeremény tovább halmozódik – olvasható a Szerencsejáték Zrt. honlapján.

A kisorsolt számok a következők voltak:

4, 9, 25, 30, 41, 45

Telitalálatos szelvény most sem volt, így jövő héten a várható főnyeremény 1,39 milliárd forint.