Szerencsejáték

1 órája

Tíz hete nincs telitalálat a hatoslottón – mutatjuk a nyerőszámokat

Címkék#főnyeremény#Szerencsejáték Zrt#játékhét#számok

Az izgalom ezúttal is nagy volt a vasárnapi sorsolás előtt, ám a főnyeremény ismét gazdátlan maradt. A hatoslottó ezen heti játéknapján már tizedik alkalommal nem született telitalálat, így a nyeremény tovább halmozódik.

Kemma.hu

Vasárnap ismét izgatottan figyelték a játékosok a hatoslottó sorsolását, hátha most az ő számaik hozzák el a szerencsét. Ezúttal azonban a legnagyobb nyeremény ismét gazdátlan maradt.

A Szerencsejáték Zrt. egyik lottózója, hatoslottó
Kihúzták a hatoslottó nyerőszámait a 32. játékhéten
Forrás: Szerencsejáték Zrt.

A hatoslottó ezen heti sorsolása

A hatoslottó ezen heti sorsolásán ismét nem született telitalálat, így már tíz hete nem volt hatos találat Magyarországon. A főnyeremény tovább halmozódik – olvasható a Szerencsejáték Zrt. honlapján.

A kisorsolt számok a következők voltak:

4, 9, 25, 30, 41, 45 

Telitalálatos szelvény most sem volt, így jövő héten a várható főnyeremény 1,39 milliárd forint.

