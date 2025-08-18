Autósok
23 perce
Hatósági zárás van az M1-esen
Mondjuk, merre nem lehet közlekedni.
Nem indul zökkenőmentesen a hét a sztrádán. Az MKIF Zrt. - Az ország útja Facebook-oldalán tudatta a hírt, hogy hatósági zárás miatt nem lehet lehajtani az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldaláról a 81-es főútra. Így aki erre szeretne tovább haladni, annak kerülnie kell.
