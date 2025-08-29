Filmes álomautók: a használt autók csodálatraméltó gyöngyszemei

A filmekben néha az autók is ugyanúgy főszereplőkké válnak, mint a színészek. Vannak köztük különleges ritkaságok, klasszikus veteránok és igazi státuszszimbólumok. És bár elsőre hihetetlennek tűnik, néhányukra akár itthon, a használt autópiacon is ráakadhatunk. Összegyűjtöttünk pár legendás filmes járgányt a használt autók között, amik története nemcsak a moziban izgalmas, hanem a valóságban is.

Fotó: zef art / Forrás: Shutterstock

Az ember gyakran nem is gondolná, milyen kincsekre bukkanhat a használt autók között. Igaz, sokuk ára meghaladja az átlagember költségvetését, de gyűjtők számára ezek igazi álomautók és ritkaságok lehetnek.

Knight Rider

Megtaláltuk a Knight Rider legendás autóját: egy 1982-es Pontiac Firebird Trans Am-et, amibő a sorozatban KITT-et, a beszélő szuper-autót formálták. Ez az ikonikus filmes járgány most eladó, így bárki (akinek van félretéve 8 milliója) átélheti egy kicsit a Knight Rider kalandjait.

Forrás: hasznaltauto.hu

A Pontiac (a General Motors márkája) 1982 és 2002 között gyártotta a Firebird Trans Am-et, amely az új, aerodinamikus formájával és a Cross-Fire V8 motor akár 165 lóerejével 0-ról 100 km/h-ra kb. 8,8 másodperc alatt gyorsult. A típus részleteiről angol nyelven, részletesebben beszámoltak a Muscle Car Club oldalán.

Vissza a jövőbe

Egy igazi különlegességre is rábukkanhatunk: egy DeLoreanre, amely a Vissza a jövőbe kultikus filmek időgépeként vált világhírűvé. A Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean DMC-12 igazi ritkaságnak számít Magyarországon, de szerencsére külföldről is beszerezhető, ha valaki elég elszánt. Ez a különleges modell nemcsak az időgépes kalandok miatt ikonikus, hanem a rozsdamentes acél karosszériája és sirályszárnyas ajtói miatt is.



Forrás: hasznaltauto.hu

A DeLorean DMC-12-t az amerikai DeLorean Motor Company gyártotta 1981 és 1983 között (a prototípus már 1976-ban elkészült), rozsdamentes acél karosszériával és sirályszárnyas ajtókkal. Körülbelül 130 lóerős V6-os motorjával 0–100 km/h-ra 8,6–10,5 másodperc alatt gyorsult, ami nem számított különösen sportosnak a kategóriájában. A Vissza a jövőbe filmekben azonban a vászon legendás időgépe 88 mérföld/órás (kb. 142 km/h) sebességnél törte át az idő határait. A típusról részletesebb, angol nyelvű ismertetőt az Autoevolution oldalán találhatunk.