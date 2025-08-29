58 perce
Filmes álomautók: a használt autók csodálatraméltó gyöngyszemei
Összegyűjtöttünk néhány ritka és legendás járgányt, amik neve már önmagában izgalmat kelt, és akár a garázsodban is parkolhatna. A használt autó vásárlás sosem volt kihívásokban szegény, de mutatunk pár ikonikus járgányt, amelyek többsége egyet jelent az értékállósággal.
A filmekben néha az autók is ugyanúgy főszereplőkké válnak, mint a színészek. Vannak köztük különleges ritkaságok, klasszikus veteránok és igazi státuszszimbólumok. És bár elsőre hihetetlennek tűnik, néhányukra akár itthon, a használt autópiacon is ráakadhatunk. Összegyűjtöttünk pár legendás filmes járgányt a használt autók között, amik története nemcsak a moziban izgalmas, hanem a valóságban is.
Ritkaságok a használt autók között
Az ember gyakran nem is gondolná, milyen kincsekre bukkanhat a használt autók között. Igaz, sokuk ára meghaladja az átlagember költségvetését, de gyűjtők számára ezek igazi álomautók és ritkaságok lehetnek.
Knight Rider
Megtaláltuk a Knight Rider legendás autóját: egy 1982-es Pontiac Firebird Trans Am-et, amibő a sorozatban KITT-et, a beszélő szuper-autót formálták. Ez az ikonikus filmes járgány most eladó, így bárki (akinek van félretéve 8 milliója) átélheti egy kicsit a Knight Rider kalandjait.
A Pontiac (a General Motors márkája) 1982 és 2002 között gyártotta a Firebird Trans Am-et, amely az új, aerodinamikus formájával és a Cross-Fire V8 motor akár 165 lóerejével 0-ról 100 km/h-ra kb. 8,8 másodperc alatt gyorsult. A típus részleteiről angol nyelven, részletesebben beszámoltak a Muscle Car Club oldalán.
Vissza a jövőbe
Egy igazi különlegességre is rábukkanhatunk: egy DeLoreanre, amely a Vissza a jövőbe kultikus filmek időgépeként vált világhírűvé. A Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean DMC-12 igazi ritkaságnak számít Magyarországon, de szerencsére külföldről is beszerezhető, ha valaki elég elszánt. Ez a különleges modell nemcsak az időgépes kalandok miatt ikonikus, hanem a rozsdamentes acél karosszériája és sirályszárnyas ajtói miatt is.
A DeLorean DMC-12-t az amerikai DeLorean Motor Company gyártotta 1981 és 1983 között (a prototípus már 1976-ban elkészült), rozsdamentes acél karosszériával és sirályszárnyas ajtókkal. Körülbelül 130 lóerős V6-os motorjával 0–100 km/h-ra 8,6–10,5 másodperc alatt gyorsult, ami nem számított különösen sportosnak a kategóriájában. A Vissza a jövőbe filmekben azonban a vászon legendás időgépe 88 mérföld/órás (kb. 142 km/h) sebességnél törte át az idő határait. A típusról részletesebb, angol nyelvű ismertetőt az Autoevolution oldalán találhatunk.
Mr. Bean Minije
A használt autók között, egy Austin Mini is felbukkan, amelyet Magyarországon is megtalálhatunk. Külföldön több Mini 1000 is elérhető. Ez az ikonikus kocsi vált világhírűvé, hiszen Mr. Bean vezette a sorozatban.
Mr. Bean zöld Mini-je éppoly ikonikus, mint a karakter maga. Ő, az 1977-es Leyland Mini 1000 Mark IV, amit Mr Bean sokszor lakattal zárt le, és persze levehető kormánnyal szerelte fel. Ráadásul ez az apró járgány csupán 34 lóerős volt, de maximálisan beleillett Mr. Bean szarkasztikus, elképesztő humorába.
Weasly-ék Trabantja
Magyarországon hosszú évekig nagy népszerűségnek örvendtek a Trabantok, egyszerűségük és jellegzetes dizájnjuk miatt sokak számára ikonikus járműnek számítottak. A popkultúrában is felbukkantak: a Harry Potter-filmekben például a Weasley család egyik tagja ilyen kocsit vezetett, ami tovább erősítette a Trabant különleges státuszát.
A Weasley család a Harry Potter filmekben egy 1960-as években gyártott Trabant 601-est vezetett, ami egy kelet-német, apró, könnyű városi autó volt, 26 lóerős kéthengeres motorral, és maximum 100 km/h sebességre volt képes.
Eleanor
Megtaláltuk a Tolvajtempó című film ikonikus autóját, Eleanort is: egy 1967-es Ford Mustangot, amely sok gyűjtő álma, és a filmes jelenetekkel örökre beírta magát a mozi történetébe.
Az Eleanor a Gone in 60 Seconds (2000, magyar címe: Tolvajtempó) filmben egy 1967-es Ford Mustang GT500 átalakított változata, amely amerikai izomautóként legendás, körülbelül 355 lóerős V8 motorral, 0–100 km/h-ra 6–7 másodperc alatt gyorsulva. A Mustang ikonikus formája és stílusa miatt sok gyűjtő álma.
Neked mi a kedvenc filmes autód?
A filmes autók világa tele van legendás járgányokkal, és mindenki másért rajong.
- Lehet, hogy a Knight Rider KITT-je a kedvenced
- Vagy a DeLorean lopta be magát a szívedbe
- Mr. Bean Minije
- Weasley család Trabantrája
- Eleanor a Mustang
- Esetleg egy teljesen más ikonikus autó hiányzik a listáról.
Te melyiket tennéd a saját álomgarázsodba? Vagy van olyan filmautó, amiről úgy érzed, feltétlenül a listán kellene lennie?