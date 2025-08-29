1 órája
Használt autó vásárlás: tippek, hibák és a legjobb ajánlatok
A használt autók piaca tele van lehetőségekkel: találhatunk olcsó, mindennapi járgányokat, felújításra váró klasszikusokat, de akár luxus sportautókat is. Vásárlás előtt azonban nem árt tudni, mire kell figyelni, hogy ne váljon rémálommá az álomkocsi megszerzése. Mutatjuk, hogyan érdemes belevágni a használt autó vásárlásba.
A használt autópiac mindig is egy külön világ volt: kicsit szerencsejáték, kicsit kaland, néha meg inkább rémálom. Vannak, akik szerint „csak a bolond vesz újat, mert az első években veszít legtöbbet az értékéből”, mások meg úgy tartják, hogy a használt kocsi mindig zsákbamacska. Az igazság valahol a kettő között van.
Miért érdemes használt autót venni?
Hírportálunk több alkalommal is foglalkozott már a használt autók világával. Úgy gondoljuk, érdemes alaposan körülnézni a kínálatban, hiszen komoly lehetőségeket rejt a piac. Most összegyűjtöttük, mire érdemes különösen odafigyelni a használt autó vásárlás előtt.
- Ár/érték arány: Egy pár éves autót gyakran feleannyiért meg lehet venni, mint amennyibe újonnan került. Egy középkategóriás új kocsi árából akár prémium márkát is lehet kifogni a használt piacon.
- Óriási választék: A használt autókra specializálódott oldalak tele vannak ajánlatokkal a 200 ezres Suzukitól a 150 milliós Ferrari-ig.
- Kipróbált technika: Ha egy típus évek óta forgalomban van, a hibái és erősségei már ismertek - rengeteg fórum, tapasztalat és szerelői vélemény segít a döntésben.
Mire figyelj, ha belevágsz?
Ha már kinéztél néhány szimpatikus autót, de még nem döntöttél végleg, érdemes alaposan átnézni a részleteket. Így elkerülheted, hogy átverjenek:
- Szervizkönyv és előélet - Ha nincs, azonnal gyanús. A szépen vezetett szervizkönyv aranyat ér.
- Kilométeróra - Magyarországon legendás sport a „tekerés”, mikor az eladó visszatekeri a kilométerórát, hogy fiatalabbnak tűnjön a kocsi és drágábban tudja eladni. Érdemes lekérdezni az előéletet.
- Rozsda - A régebbi modelleknél ez az egyik legnagyobb ellenség. Nem csak esztétikai hiba, hanem műszaki bukta is lehet.
- Próbaút - A legjobb papír is kevés, ha a kocsi furán viselkedik menet közben. Mindig próbáld ki, mielőtt döntesz.
- Szerelői átvizsgálás - 20-30 ezer forintért egy tapasztalt szerelő átnézi a kocsit - ez sokszor megment több százezres javítástól.
A legolcsóbbak
Használt autó olcsón? Nem lehetetlen: megfelelő kereséssel és türelemmel akár álmaid kocsiját is megtalálhatod. Összeszedtünk pár autót a legolcsóbb kategóriából, ezekhez akár két havi átlagfizetés is elég lehet.
A használt autók piacán könnyen kaphatók népszerű márkák, mint a Volkswagen Golf, Ford, Audi vagy Hyundai, így mindenki megtalálhatja a pénztárcájához és igényeihez leginkább illő modellt.
Hatalmas a választék
A használt autók piacán több kategóriában válogathatunk: legyen szó egy felújításra váró klasszikusról, egy pénztárcabarát megoldásról vagy akár egy felső kategóriás sportautóról. A legjobb használt autók között megtalálhatók a pénztárcabarát modellektől a luxus sportautókig minden kategória.
Ha valaki komolyabb járgányt keres, a használt autók piacán is bőven talál választékot, a luxusautóktól, mint a Porsche vagy a Ferrari, egészen a motorokig, sőt még traktorokig is.
Te mennyit költenél álmaid autójára?
A dübörgő motor hangja, az ívek és a lóerők szerelmeseinek mindenük a kocsi. A felső polcos járgányok ma sokkal-inkább státusz szimbólumok mint egyszerű közlekedési eszközök. Mindenki maga dönti el, mennyit szán álmai járművére, de egy alig használt Ferrari árcédulája bizony sokakat meglephet.