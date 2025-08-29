Használt autó vásárlás: tippek, hibák és a legjobb ajánlatok

A használt autópiac mindig is egy külön világ volt: kicsit szerencsejáték, kicsit kaland, néha meg inkább rémálom. Vannak, akik szerint „csak a bolond vesz újat, mert az első években veszít legtöbbet az értékéből”, mások meg úgy tartják, hogy a használt kocsi mindig zsákbamacska. Az igazság valahol a kettő között van.

Új és használt autók kiváló állapotban.

Miért érdemes használt autót venni?

Hírportálunk több alkalommal is foglalkozott már a használt autók világával. Úgy gondoljuk, érdemes alaposan körülnézni a kínálatban, hiszen komoly lehetőségeket rejt a piac. Most összegyűjtöttük, mire érdemes különösen odafigyelni a használt autó vásárlás előtt.

Ár/érték arány: Egy pár éves autót gyakran feleannyiért meg lehet venni, mint amennyibe újonnan került. Egy középkategóriás új kocsi árából akár prémium márkát is lehet kifogni a használt piacon.

Óriási választék: A használt autókra specializálódott oldalak tele vannak ajánlatokkal a 200 ezres Suzukitól a 150 milliós Ferrari-ig.

Kipróbált technika: Ha egy típus évek óta forgalomban van, a hibái és erősségei már ismertek - rengeteg fórum, tapasztalat és szerelői vélemény segít a döntésben.

Mire figyelj, ha belevágsz?

Ha már kinéztél néhány szimpatikus autót, de még nem döntöttél végleg, érdemes alaposan átnézni a részleteket. Így elkerülheted, hogy átverjenek:

Szervizkönyv és előélet - Ha nincs, azonnal gyanús. A szépen vezetett szervizkönyv aranyat ér.

Kilométeróra - Magyarországon legendás sport a „ tekerés ”, mikor az eladó visszatekeri a kilométerórát, hogy fiatalabbnak tűnjön a kocsi és drágábban tudja eladni. Érdemes lekérdezni az előéletet.

Rozsda - A régebbi modelleknél ez az egyik legnagyobb ellenség. Nem csak esztétikai hiba, hanem műszaki bukta is lehet.

Próbaút - A legjobb papír is kevés, ha a kocsi furán viselkedik menet közben. Mindig próbáld ki, mielőtt döntesz.

Szerelői átvizsgálás - 20-30 ezer forintért egy tapasztalt szerelő átnézi a kocsit - ez sokszor megment több százezres javítástól.

A legolcsóbbak

Használt autó olcsón? Nem lehetetlen: megfelelő kereséssel és türelemmel akár álmaid kocsiját is megtalálhatod. Összeszedtünk pár autót a legolcsóbb kategóriából, ezekhez akár két havi átlagfizetés is elég lehet.