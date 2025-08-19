Háromgyerekesek adókedvezménye: mi a teendő október 1-je előtt?

Lábatlani olvasónk három gyereket nevel, mindhárom után jár a családi adókedvezmény. Ám október 1-jétől háromgyerekes anyák adómentessége rá is vonatkozik majd. A háromgyerekes anya kérdése, hogy kell-e külön nyilatkoznia erről.

A háromgyerekes anyai adómentessége hamarosan érkezik

Adómentesség a háromgyerekeseknek: nincs jövedelmi korlát

2025-be számos, a családok támogatását célzó adóintézkedést vezetett be a kormány. A családokat segítő adókedvezmények sorában a GYED, a CSED adómentessége, július 1-jétől a magasabb családi adókedvezmény is szerepel. Az idei év fontos lépése még a háromgyerekes édesanyákra kiterjesztetett adómentesség október 1-jétől, amely azt jelenti: nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.

A négygyerekesek és a 30 éve alatti anyák után október 1-jétől a három gyermeket nevelő anyák is adómentesek. A szabályok szerint ennek nincs jövedelmi korláta, és több jövedelemre is érvényesíthető.

Mikortól lesz adómentes a háromgyerekes anya?

A háromgyerekes anyák adómentessége a szeptember 30-a után megszerzett jövedelmekre vonatkozik. Ám ezzel változik a jövedelmekből érvényesíthető adókedvezmények sorrendje is. Az alábbi sorrendben lehet érvényesíteni az adókedvezményeket, sorolja az adovilag.hu.

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, illetve háromgyerekes anyák kedvezménye CSED, GYED, örökbefogadói díj kedvezménye 25 év alatti fiatalok kedvezménye 30 év alatti anyák kedvezménye személyi kedvezmény első házasok kedvezménye családi kedvezmény

Nyilatkozni kell az új szabályok szerint

A változás egy teljesen új jogcímet is jelent tehát. A háromgyerekes édesanyáknak vélhetően - a négygyerekes anyákhoz hasonlóan - külön kell nyilatkozniuk a munkáltatónál arról, hogy az adómentességet igénybe veszik-e. Bár erről még nem adott ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pontos tájékoztatást. Azonban ha külön nyilatkozat lesz, akkor a gyermekek adatait kell feltüntetni, akikre tekintettel adómentes az adózó anya.

A háromgyerekes anyák adómentességén túl azonban a családi járulékkedvezmény is érvényesíthető. Így a gyermekenként 330 ezer forint adókedvezmény családi járulékkedvezmény formájában kérhető havonta. Ha az anya ezt érvényesíteni kívánja év közben, akkor új nyilatkozatot kell leadnia a családi adókedvezményről a jövedelmét kifizető intézménynek, cégnek. Jó hír, hogy a családi adókedvezmény továbbra is megosztható a házastárssal, bejegyzett élettárssal: a házastárs, élettárs is igénybe veheti a családi adókedvezményt. Így akár még több maradhat a családi kasszában.