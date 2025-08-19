1 órája
Háromgyerekesek adókedvezménye: mi a teendő október 1-je előtt?
Az adókedvezmények sora idén októberben is bővült. Utánajártunk, mi a teendője a háromgyerekes anya számára az adómentesség kapcsán.
Lábatlani olvasónk három gyereket nevel, mindhárom után jár a családi adókedvezmény. Ám október 1-jétől háromgyerekes anyák adómentessége rá is vonatkozik majd. A háromgyerekes anya kérdése, hogy kell-e külön nyilatkoznia erről.
Adómentesség a háromgyerekeseknek: nincs jövedelmi korlát
2025-be számos, a családok támogatását célzó adóintézkedést vezetett be a kormány. A családokat segítő adókedvezmények sorában a GYED, a CSED adómentessége, július 1-jétől a magasabb családi adókedvezmény is szerepel. Az idei év fontos lépése még a háromgyerekes édesanyákra kiterjesztetett adómentesség október 1-jétől, amely azt jelenti: nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.
A négygyerekesek és a 30 éve alatti anyák után október 1-jétől a három gyermeket nevelő anyák is adómentesek. A szabályok szerint ennek nincs jövedelmi korláta, és több jövedelemre is érvényesíthető.
Mikortól lesz adómentes a háromgyerekes anya?
A háromgyerekes anyák adómentessége a szeptember 30-a után megszerzett jövedelmekre vonatkozik. Ám ezzel változik a jövedelmekből érvényesíthető adókedvezmények sorrendje is. Az alábbi sorrendben lehet érvényesíteni az adókedvezményeket, sorolja az adovilag.hu.
- Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, illetve háromgyerekes anyák kedvezménye
- CSED, GYED, örökbefogadói díj kedvezménye
- 25 év alatti fiatalok kedvezménye
- 30 év alatti anyák kedvezménye
- személyi kedvezmény
- első házasok kedvezménye
- családi kedvezmény
Nyilatkozni kell az új szabályok szerint
A változás egy teljesen új jogcímet is jelent tehát. A háromgyerekes édesanyáknak vélhetően - a négygyerekes anyákhoz hasonlóan - külön kell nyilatkozniuk a munkáltatónál arról, hogy az adómentességet igénybe veszik-e. Bár erről még nem adott ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pontos tájékoztatást. Azonban ha külön nyilatkozat lesz, akkor a gyermekek adatait kell feltüntetni, akikre tekintettel adómentes az adózó anya.
A háromgyerekes anyák adómentességén túl azonban a családi járulékkedvezmény is érvényesíthető. Így a gyermekenként 330 ezer forint adókedvezmény családi járulékkedvezmény formájában kérhető havonta. Ha az anya ezt érvényesíteni kívánja év közben, akkor új nyilatkozatot kell leadnia a családi adókedvezményről a jövedelmét kifizető intézménynek, cégnek. Jó hír, hogy a családi adókedvezmény továbbra is megosztható a házastárssal, bejegyzett élettárssal: a házastárs, élettárs is igénybe veheti a családi adókedvezményt. Így akár még több maradhat a családi kasszában.
Ha év közben senki sem érvényesíti a családi adókedvezményt, ugyanúgy visszaigényelhető a következő évi személyi jövdelemadó-bevallással.
Mi lesz a nyugdíjjal?
Sokan feltették a kérdést: ha nem fizet a háromgyerekes anya adót és járulékot, hogy lesz nyugdíja? Ennek utánajártunk: ha a járulékokat a családi kedvezmény miatt nem kell megfizetni, attól még a társadalombiztosítás él, és a nyugdíjjogosultság is pörög tovább.